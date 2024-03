Après l'émancipation, Dalva collabore avec Robert Laffont

Cette nouvelle aventure pour Dalva vise à approfondir son exploration du nature writing au féminin, à enrichir sa collection de récits féminins, à se consacrer davantage à la littérature française et à redonner vie à des œuvres matrimoniales clés.

La rencontre avec Sophie Charnavel et Gabriel Zafrani, des éditions Robert Laffont, a été marquée par un enthousiasme mutuel, et a immédiatement suscité le désir d'établir une collaboration « riche et pétillante ».

Pour Dalva, il s'agit de bénéficier de l'expertise d'une grande maison, ayant publié des auteurs de renom tels que Margaret Atwood, Georges Perec, Bret Easton Ellis, Alice Walker, Françoise Sagan, Dan Simmons, Trevanian, et bien d'autres. Cela implique « de partager leur précieux savoir-faire et leur positionnement de référence dans le milieu ».

Du côté des éditions Robert Laffont, Sophie Charnavel souligne que c'est « l'occasion de soutenir un projet qui a du sens, innovant, créatif et en phase avec la librairie et son public. Et de laisser en toute indépendance ce duo de choc construire un catalogue et l’installer sur la durée. »