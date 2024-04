Editis : Marie-Pierre Sangouard, cinquième directrice générale

Marie-Pierre Sangouard avait précédemment remplacé Olivier Fornaro, ancien directeur général d'Interforum Diffusion. Elle avait dans un premier temps quitté son poste de responsable Kindle France, pour intégrer la direction de la stratégie numérique et marketing chez Editis en 2015.

Elle avait notamment accompagné la conception du portail Lisez.com, réunissant l’ensemble des sites du groupe, sous la forme d’un réseau de livres proposés aux internautes.

Editis « poursuit la promotion de ses talents »

Diplômée de HEC en 1988, elle officie dans les secteurs des médias et de l'édition depuis plus de 30 ans. Elle a débuté en tant que chargée de mission auprès du Vice-Président chez Europe 1, avant de rejoindre le groupe Lagardère en direction Média. Sa trajectoire chez Hachette Livre commence comme chargée de mission, puis elle monte en grade pour devenir directrice marketing de Hachette Jeunesse.

Elle poursuit en tant que directrice marketing chez Flammarion, puis prend la direction des éditions J’ai lu. Elle a également occupé le poste de directrice du Livre et du développement de produits annexes comme la papeterie et les jeux/jouets à la Fnac. En 2011, elle rejoint Amazon en tant que Directrice Kindle Content Acquisition, focalisée sur le développement du livre numérique, et en fin 2015, elle devient Directrice Marketing Digital chez Editis. En 2018, elle est promue à la Direction de la Diffusion France et Internationale d’Interforum.

Sous l'égide de Catherine Lucet, nommée directrice générale d'Editis depuis le 8 novembre dernier, elle supervisera la diffusion Interforum, le marketing et l’innovation et le développement international d’Editis. Elle officiera aux côtés de Marie-Christine Conchon, directrice générale adjointe chargée de la littérature générale, Dalila Zein, directrice générale adjointe et présidente d'Interforum, et Pascale Rus, en charge des ressources humaines et de la RSE.

Cette nomination officialisée est renforcée par l'arrivée de Fanny Ruph en tant que nouvelle directrice du marketing et de l’innovation du groupe. Elle sera responsable du marketing digital, de la gestion des médias payants via l'agence SAM, du site Lisez !, des études de marché, des projets marketing et de l'innovation. Elle en rapportera à Marie-Pierre Sangouard.

Fanny Ruph, qui possède une maîtrise de Lettres Modernes de La Sorbonne et un diplôme de Neoma, a débuté sa carrière dans le monde de l'édition chez Bethy, une petite maison spécialisée dans les bandes dessinées, qui est également sa passion, puis chez Flammarion aux Beaux-Livres. Après avoir acquis une expérience dans le marketing grande consommation chez Savencia, elle rejoint le marketing d’Interforum, où elle est responsable des segments Poche et BD/Mangas.

À partir de 2010, elle joue un rôle clé dans la structuration et le développement du commerce électronique, tant papier que numérique, qu'elle dirige de 2017 à 2020. Depuis, elle s'est concentrée sur l'accélération du marketing et du digital chez Editis, incluant la création de l'agence média SAM. Elle continue d'élargir son champ d'action en intégrant l’innovation au cœur de ses responsabilités.

Par ailleurs, Lauriane Rieger prend le poste de directrice du développement international d’Editis, où elle gérera le grand export, coordonnera les filiales internationales situées en Belgique, au Canada, en Suisse, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, ainsi que le développement des activités scolaires à travers les Éditions Nathan International. Elle aussi sera sous la direction de Marie-Pierre Sangouard.

Diplômée de l’École Centrale d’Électronique et d’HEC Paris, elle a commencé sa carrière dans le secteur des médias chez TF1, où elle a géré de nombreux projets transversaux. Elle a ensuite passé plus de 10 ans chez Canal + dans diverses fonctions managériales au sein de la direction des technologies, du développement commercial et en tant que directrice du B2B. Pendant son temps chez Canal +, elle a également exploré le marché international, en se concentrant particulièrement sur l'Afrique. En 2022, elle a rejoint Editis pour diriger l’e-commerce numérique et développer des projets digitaux.

« C’est un plaisir de promouvoir trois femmes talentueuses et expérimentées à des postes clés pour le rayonnement de nos auteurs, et le développement de nos maisons et du groupe. Je leur souhaite

plein succès dans leurs nouvelles fonctions », a déclaré Catherine Lucet.

De leur côté, Benjamin Tancrède, directeur digital et innovation et DG du pôle éducation et formation, et Gwénaël Luherne, directeur du grand export, quittent le groupe « pour se consacrer à de nouveaux projets ».

Tout change pour que tout change

Tout change chez Editis depuis le rachat par International Media Invest (IMI) : en début d'année, le groupe a restructuré la littérature générale en trois pôles, supervisés par Marie-Christine Conchon.

Sofia Bengana, précédemment à la tête des Presses de la Cité, étendait sa responsabilité aux éditions Belfond, Bouquins, Le bruit du monde, Plon, et Récamier. Sophie Charnavel, de Robert Laffont, prenait les rênes de Fleuve, Perrin, et conserve Robert Laffont. Jean Le Gall, du Cherche Midi, Séguier, et Sonatine, s'occupait désormais aussi de Seghers, Télémaque, et du département Partenariats.

Jean-Luc Barré, en plus de diriger la collection Bouquins, devenait président de Plon, tandis que Sophie Berlin rejoignait Editis en tant que directrice de Plon. Benoît Yvert, à la tête de Perrin, est nommé conseiller spécial pour la littérature auprès de la présidence et de la direction générale.

Toujours dans cette optique de remédier à une situation particulièrement précaire, le groupe a procédé à d'autres nominations stratégiques, toujours sous la supervision de Marie-Christine Conchon, fin février : Frédérique Sarfati-Romano dirige désormais le pôle Poche, Audio et Numérique, incluant 10/18 et Éditions Pocket, parmi d'autres. Carine Fannius devenait directrice adjointe de ce pôle, tout en restant à la tête de Pocket et 10/18.

Alexandra Bentz prenait en charge les divisions Illustré et tourisme, ainsi que Jeunesse, englobant plusieurs maisons d'édition comme Gründ et Lonely Planet. Natacha Derevitsky avait été promue directrice adjointe du pôle Jeunesse, conservant la direction de PKJ. Erwan Scoarnec avait été nommé directeur délégué pour soutenir le développement stratégique. Les éditions Black River, Kotoon, Kurokawa, et Les Escales avaient été placées sous la responsabilité directe de Conchon.

Le départ de Vincent Barbare, directeur du pôle grand public aussi, et l'arrivée d'Adrien Bosc, placé à la tête de Julliard, lui qui quittait son poste de directeur de l'édition au Seuil. Un accord pour une participation majoritaire dans les Éditions du sous-sol a été inclus dans le deal. Il a été rapidement rejoint dans sa nouvelle aventure par son compère Frédéric Mora, nouveau directeur éditorial de Julliard.

Pour les départements littéraires spécifiques d'Editis en 2023 : Belfond a vu ses résultats baisser de 7,1 %, Presses de la Cité de 11 %, Plon de 4,9 %, tandis que Perrin a enregistré une hausse de 5,8 %. Cherche Midi a perdu 4,7 %, Robert Laffont a reculé de 3,3 %, et Bouquins a subi une perte catastrophique de 18 %.

