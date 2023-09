La Bibliothèque d'Israel retire le drapeau de son logo ? la polémique enfle

Autre choix autant esthétique que symbolique : l’appellation de la bibliothèque en hébreu, mis plus en évidence qu’en langue arabe et anglaise dans l’ancien logo, reçoit à présent une égalité de traitement dans le nouveau, juge de nombreux internautes.

L’institution a exhibé sa création sur sa page Facebook, l'a présentant comme « le nouveau logo de la Bibliothèque nationale. Une histoire pour nous tous. » Une présentation qui suggère la volonté de rendre la bibliothèque plus inclusive en retirant les marques d’appartenance ?

Entre défense du logo et propos racistes

Pour l’écrivain Magi Ostri, « le nouveau logo de la Bibliothèque nationale est parfait. C’est ainsi que le logo d’une bibliothèque devrait ressembler. Sans jolis dessins. Sans couleurs. Sans fioritures. Juste des mots en noir. Exactement comme ceux que vous trouverez lorsque vous ouvrez ces choses... euh... comment les appelle-t-on... Livres. »

Pour le mouvement « national-sioniste qui promeut l’activisme pro-israélien », Mon Israël, en revanche, on a retiré l’identité et l’appartenance « d’une institution censée symboliser la continuité et le cœur battant de notre histoire sioniste ».

Parmi d’autres réactions, on peut citer une écrivaine, éditrice et traductrice qui affirme appartenir « à aucun camp », ce qui ne l’empêche pas de s’exclamer : « Bon sang, quel que soit le responsable de la disparition du drapeau israélien du logo, que ce soit Shai Nitzan (Ndr : Recteur de la Bibliothèque nationale d’Israël depuis fin 2021), ou quelqu’un d’autre. » Et d’ajouter : « On m’a déjà dit qu’il y a des gens là-bas (Ndr : la bibliothèque) qui pensent que leur objectif est de célébrer les membres des minorités en Israël, et c’est peut-être pour cela ? C’est national, c’est à nous ! »

Un autre internaute se demande : « Sommes-nous fiers de notre héritage et de notre identité, spécifiquement juive, ou en avons-nous honte, la diluons-nous et la remplaçons par une idée cosmopolite sans caractère distinctif ? Abandonnons-nous l’idée sioniste pour progresser vers un État pour tous ses résidents ? J’espère que non. Que la mémoire du livre juif-israélien du logo soit un rappel des valeurs qui sont en train de disparaître. »

En réponse, des déclarations des plus limite : « Je serais allé dans la direction de la Bibliothèque nationale des infiltrés d’Érythrée... mais on m’aurait accusé de racisme... Mais tu as raison - Israël est dans une période d’effacement des symboles juifs et des traditions au profit de “tous ses citoyens” et c’est vraiment dommage qu’on ne l’arrête pas. »

La bibliothèque fait machine arrière ?

Face à ses réactions sur les réseaux sociaux notamment, la Bibliothèque nationale a jugé bon, à travers un communiqué, « d’expliquer la raison du changement de logo et de répondre à certaines des principales préoccupations soulevées ».

Selon la bibliothèque, le nouveau logo est « le résultat de nombreuses discussions, appuyées par une vaste enquête ainsi qu’une revue des logos de bibliothèques nationales et d’institutions similaires dans le monde entier ». Et de développer : « Le changement visait à créer un logo moderne, principalement graphique, qui parlerait à la fois à la jeune génération et à l’ancienne. »

Et de bien signifier que le logo officiel « est toujours en bleu et blanc - les couleurs du drapeau israélien » : « La bibliothèque est celle du peuple juif et de l’État d’Israël, ce qui est notamment reflété par le fait que les couleurs sont restées et demeurent en bleu et blanc, comme il convient à une institution nationale et pilier significatif de l’État d’Israël », explique la bibliothèque.

Le premier logo dévoilé était bien en noir et blanc. Face aux vives réactions qu'il a provoquées, cette récente version en bleu et blanc apparaît comme une adaptation judicieuse...

Enfin, le communiqué conclut : « Quiconque viendra bientôt au nouveau bâtiment et aux expositions qui ouvriront au public pourra constater que la bibliothèque dans son ensemble et les expositions en particulier sont conçues pour connecter les visiteurs à l’héritage du peuple juif, de l’État d’Israël et du sionisme. »

Inauguration en octobre

La Bibliothèque nationale d’Israël, nichée au cœur de Jérusalem, est le principal sanctuaire des savoirs nationaux et universels de l’État hébreu. Inaugurée en 1892, elle renferme d’inestimables collections, notamment des manuscrits, des cartes, des photographies et des enregistrements audio, faisant d’elle un haut lieu de la recherche académique et de la sauvegarde du patrimoine juif.

Parmi ses pièces maîtresses, on peut mentionner les manuscrits de la Gueniza du Caire, qui dévoilent la vie quotidienne des Juifs à l’époque médiévale. Un autre trésor est le Codex d’Alep, l’un des manuscrits les plus anciens et les plus intacts de la Bible hébraïque, remontant au Xe siècle.

C'est en 1948 qu'elle est consacrée en tant que bibliothèque nationale. En 1960, elle déménage dans un bâtiment flambant neuf sur le campus de Givat Ram. Actuellement, un nouvel édifice est en cours de finalisation, initialement prévue en 2021, et finalement inauguré fin octobre 2023.

Conçue par le cabinet d’architecture suisse Herzog & de Meuron, la structure qui a coûté 860 millions de shekels (plus de 210 millions d’euros), nous apprend Times of Israël, s’étend sur 11 étages. Elle abritera plus de 4 millions d’ouvrages, dont certains trésors historiques, ainsi que des expositions permanentes et des installations numériques modernes.

L’établissement se veut un espace public, avec une entrée gratuite pour la majorité des sections. Le directeur général, Oren Weinberg, insiste sur l’accessibilité pour tous, indépendamment de la religion ou de l’origine.

Une réforme judiciaire qui ne passe pas

Ce septembre, la Cour suprême s'est penchée sur des recours introduits contre l’un des éléments majeurs de la réforme votée par le Parlement en juillet.

Elle prévoit « une clause dérogatoire » qui offrirait au Parlement, par un vote à la majorité simple, la capacité de se prémunir d’une loi contre toute annulation par la Cour suprême. Le Man Booker International Prize britannique pour Un Cheval entre dans un bar (trad. Nicolas Weill), David Grossman y voit une attaque contre la démocratie de la part des « nationalistes et extrémistes », au pouvoir depuis fin décembre, qui engendrerait une modification profonde de « l’ADN du pays ».

Elle est portée par gouvernement de coalition Netanyahu VI, composé de personnalités extrémistes comme le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ou le ministre des Finances et de la Défense, Bezalel Smotrich, du Parti sioniste religieux.

En septembre toujours, des milliers de manifestants ont encore défilé à Tel-Aviv et dans plusieurs autres villes d’Israël pour protester contre la réforme judiciaire.

Crédits photo : Hagai Agmon-Snir (CC BY-SA 4.0)