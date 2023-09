Des milliers d'ouvrages à découvrir lors du Salon du Livre Féministe 2024

Après deux éditions couronnées de succès à l’Espace des Femmes Antoinette Fouque, nous sommes fières d’annoncer que le Salon du Livre Féministe 2024 prendra ses quartiers au Ground Control à Paris.

Ce changement d’emplacement permettra d’accueillir un public encore plus large et de créer un espace inclusif où les éditrices et éditeurs engagé.es auront l’opportunité de présenter leurs ouvrages au cœur de la capitale.

Nous invitons tous les éditrices et éditeurs partageant notre passion pour le féminisme à réserver leur stand dès maintenant en envoyant un mail à : hello@bettercalljulia.com

Le Salon du Livre Féministe 2024 accueillera plus d’une trentaine d’éditions féministes engagées et plus de 60 autrices féministes pour des séances de dédicaces exclusives. La programmation entière sera annoncée prochainement sur le site de l’évènement.

Julia Pietri déclare : « Ce salon du livre est bien plus qu’un événement littéraire. Chaque année c’est un moment explosif où l’on célèbre la parole des femmes toutes et tous ensemble. Il y a des joies, des pleurs, des rires, mais surtout une énergie créatrice collective qui nous permet de penser un monde plus égalitaire ensemble. Et ça fait un bien fou !

Lors du Salon du Livre Féministe, des milliers d’ouvrages seront disponibles sur le stand de la célèbre librairie des Femmes, fondée en 1981. De plus, une programmation diversifiée sera proposée tout au long de la journée pour discuter du monde du livre, du féminisme et de l’avenir que nous souhaitons construire ensemble.

Julia Pietri, fondatrice de @Gangduclito et des éditions Better Call Julia, a créé le salon du livre Féministe en 2021 avec le soutien de la librairie des Femmes. Cet événement, né dans le cadre du Merci Simone Club, vise à célébrer la pensée Pop' féministe.