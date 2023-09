L'oeuvre de Lukas Bärfuss entre aux Archives littéraires suisses

Considéré comme un des auteurs germanophones majeurs de sa génération, il compte parmi les rares suisses honorés par le prix Georg Büchner en 2019, après Max Frisch en 1958, Friedrich Dürrenmatt en 1986 et Adolf Muschg en 1994.

De ferrailleur à auteur

Il est l’auteur des romans Koala (traduit par Lionel Felchlin aux éditions Zoé) et Cent jours, cent nuits (traduit par Eberhard Spreng et Bernard Chartreux aux éditions l'Arche), et de pièces comme Les névroses sexuelles de nos parents (aux éditions de l'Arche, traduction de Bruno Bayen) et Le Bus (traduit par Jean-Louis Besson aux éditions de l'Arche).

La collection de l'auteur suisse comprend donc ses travaux des 25 dernières années, parmi lesquels les manuscrits originaux de ses textes. Des matériaux à présent accessible pour les chercheurs et autres curieux ou passionnés de l'auteur.

Lukas Bärfuss, qui fut tour à tour ferrailleur, jardinier et libraire avant de vivre de sa plume, explore diverses questions sociales, et se concentre sur les plus vulnérables. Selon les éditions Zoé, « il se bat pour un monde où les valeurs de l’esprit l’emporteraient sur celles de l’économie ». Son passé de dramaturge influence son style et imprègne ses écrits d'un rythme particulier, ce qui leur donne un effet saisissant de réalisme.

À côté de Blaise Cendrars et Albert Einstein

L'oeuvre de l'écrivain suisse germanophone rejoindra ainsi celles d'un grand nombre de ses compatriotes de naissance ou d'adoption, comme Blaise Cendrars, S. Corinna Bille, Maurice Chappaz mais aussi Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke et même Albert Einstein dont l'ALS conserve des archives partielles.

Les Archives Littéraires Suisses ont été créées en 1989 après que l'écrivain Friedrich Dürrenmatt fasse don, lui aussi de son vivant, de l'ensemble de son oeuvre à la Confédération suisse. Elles accueillent depuis des oeuvres originaires des 4 régions linguistiques du pays : française, allemande, italienne, et romanche.

