Les descendants de Rainer Maria Rilke vendent les archives du poète

Parmi les correspondants se trouvent son grand amour, la femme de lettres et psychanalyste, Lou Andreas-Salomé, ou, entre autres, l’auteur Paul Valery. Les textes révèlent notamment comment Rilke a changé son écriture, sous l’influence de l’auteure de Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres.

« L’acquisition du siècle »

L’inventaire des livres emportés avec lui, lors de ses nombreux voyages, permet par exemple de comprendre les chemins empruntés par le poète. Les papiers contiennent encore la première version de son roman, Les cahiers de Malte Laurids Brigge (trad. Maurice Betz).

Après le décès de l’auteur des Sonnets à Orphée en 1926, les documents ont été conservés par sa mère, puis sa fille unique, Ruth. À la mort de cette dernière en 1972, son fils les transfère dans sa maison à Gernsbach, une petite ville du sud de l’Allemagne. Ce sont ses trois filles qui ont décidé de s’en séparer, contre un montant non révélé par les Archives littéraires de Marbach (DLA). L'institution est tenue par la confidentialité, négociée avec les trois arrière-petites-filles du poète.

Plusieurs fondations et le gouvernement fédéral du Land de Bade-Wurtemberg ont également participé au financement des trésors patrimoniaux, nous apprend l'agence de presse allemande, dpa.

Selon la ministre d’État à la Culture Claudia Roth, le transfert de propriété est « peut-être l’acquisition d’archives littéraires la plus importante de l’histoire d’après-guerre ». Et d’ajouter, repris par l'AFP : « À Marbach, (...) ces merveilleux documents d’un des plus grands poètes sont entre de bonnes mains. Ce trésor, il va être valorisé, il va être gardé, il va être protégé ». Pour la directrice des Archives littéraires de Marbach, Sandra Richter, c’est tout simplement « l’acquisition du siècle ».

Cette vente a produit chez les ayant droits, « un mélange étrange de douleur, car elle se sépare de leur trésor familial, et de reconnaissance » de les savoir bien conservé, a explique de son côté, Peter Raue, représentant des trois arrière-petites-filles de l’écrivain.

À LIRE:Novembre, manuscrit de jeunesse de Flaubert, acquis par Rouen Normandie

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Rilke, une exposition, où les pièces seront présentées, sera organisée le 4 décembre 2025 ; puis pour le centenaire de sa mort, le 29 décembre 2026.

Rainer Maria Rilke est l’un des auteurs de littérature moderne de langue allemande les plus respectés et étudiés dans les pays germaniques. Ses Lettres à un jeune poète (trad. Sacha Zilberfarb) sont mondialement connues et lues.

Crédits photo : Domaine public