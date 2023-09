Un week-end de littératures, de magie et d'électro

L’événement débute en beauté avec un moment littéraire mémorable le premier week-end à l’abbaye de Jumièges, avant de se teinter de notes musicales. Durant près de dix jours, cette édition nomade se métamorphose en une véritable célébration artistique.

Au village littéraire de Jumièges, seront présents samedi et dimanche nombre d’auteurs pour clamer haut et fort : « Plus tard il sera trop tard, notre vie c’est maintenant. »

La manifestation itinérante accueillera ses portes à des écrivaines et écrivains, actrices et acteurs, artistes sonores, créatrices et créateurs visuels, réalisatrices et réalisateurs, ainsi qu’à des talents pluridisciplinaires. Une fusion unique de littérature, musique, arts visuels et scéniques qui promet d’émerveiller chaque participant.

Un week-end royal, avec les présences, entre autres, d’Annie Ernaux, Michelle Perrot, Edouardo Castillo, ou encore Lydie Salvayre, Mohamed Mbougar Sarr et Eric Chevillard.

Le samedi soir, se tiendra par ailleurs La Grande Veillée : les antiques pierres de l’abbaye de Jumièges seront le dance floor d’une soirée festive, électro, fantomatique et poétique. Dès 19 h, La compagnie La Cabale des Passeurs proposera un spectacle de magie intimiste, où la complicité avec les spectateurs est reine. Des tours impliquant des cordages, des jeux de cartes, des monnaies, jusqu’à des démonstrations de mentalisme axées sur l’univers littéraire, cette représentation promet une palette variée de surprises. Une véritable invitation à l’émerveillement, adaptée à toutes les préférences. Chaque participant y trouvera son compte, dans une ambiance à la fois chaleureuse et mystérieuse.

On découvrira par la suite Le Projet Fantôme, Cie Monstre(s), Étienne Saglio et Matthieu Saglio.

Là où se dressent des ruines, des spectres semblent inévitablement rôder... Et quelle meilleure scène que ce joyau architectural français, salué par Victor Hugo, pour qu’à la lueur du crépuscule, l’enchanteur et poète Étienne Saglio invoque des âmes errantes et fasse danser un phénomène surnaturel au-dessus de vous, au cœur de l’atmosphère mystique des restes de l’abbatiale. Sous la maîtrise de cet expert en apparitions, la mise en scène est époustouflante !

Deux représentations de 20 minutes seront données, à 20 h 30 et 21 h 30.

Enfin, à 22 h, La lettre déploiera sa Carte blanche animée et musicale de The Campanas, dans une mise en musique par Rone. Plongez dans une odyssée à la fois auditive et visuelle, au centre de l’art scriptural. Le dessin s’anime, pulse et résonne au gré des voix, portant les mots de nos illustres auteurs et les mélodies envoûtantes de l’artiste électro Rone. Les artistes graphiques Émilie Sandoval et Pierre-Emmanuel Lyet ont transformé les parois de l’abbaye en une toile vierge, prête à accueillir leurs créations. Une fusion harmonieuse de son, de lumière et de littérature qui promet d’émerveiller chaque spectateur.

Réservation obligatoire : 3 €

L’événement, dont ActuaLitté est partenaire, s’étendra jusqu’au 8 octobre 2023. Plus de renseignements.

Crédits photo : Annie Ernaux © Francesca Mantovani Éditions Gallimard ; Dany Laferrière © JF Paga ; Michelle Perrot ©JF Robert ; Mohamed Mbougar Sarr © Antoine Tempé ; Lydie Salvayre © Le Seuil ; Éric Chevillard © Wiktoria Bosc