Marseille : la librairie l’Hydre aux mille têtes victime d'un "incendie volontaire"

« Une vitre a été cassée côté rue du Loisir, et le feu a été allumé par cette ouverture, enflammant tout d’abord des cartons vides », décrit la librairie, avant de développer : « Il s’est ensuite propagé à la bibliothèque la plus proche, qui contenait la littérature étrangère. »

Les pompiers sont intervenus rapidement, grâce à l’alerte des voisins. Par chance, l’incendie a été tout aussi rapidement maîtrisé, et ce « sans arroser l’ensemble des livres de la librairie », explique encore l’équipe de l’Hydre aux mille têtes.

Néanmoins, les pompiers « ont scié le rideau métallique et ont tenté de forcer la porte, tentative infructueuse mais dont les traces sont bien visibles ».

« Les temps sont sombres »

C’est un coup dur pour la structure indépendante et militante, qui propose une surface de 120 m2, dont 80 m2 consacrés à la vente. Son équipe est formelle : « L’intentionnalité ainsi que la détermination qui ont permis de déclencher cet incendie ne font aucun doute. Et il faut prendre toute la mesure de ce que signifie incendier le rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation en pleine nuit. »

Fort heureusement, l’essentiel des dégâts devrait être couvert par l’assurance, mais « il restera malgré tout une partie des frais à notre charge, et la remise en état risque de prendre du temps ».

La librairie annonce maintenir les événements prévus, et entend rouvrir rapidement, « au moins partiellement ». Un mot d’ordre : « Nous refusons de nous laisser abattre ». Et de le prouver : elle invite ses clients et les curieux à boire un verre dans leurs locaux, malgré les dégradations, ce vendredi 15 septembre, entre 18h à 21h.

Après cet acte de vandalisme, plein de témoignages de sympathie et de solidarité ont été partagés, notamment sur le post Facebook qui raconte cette mésaventure : « Le meilleur moyen de nous soutenir, c’est de venir nous voir à la librairie, de nous acheter des livres (éventuellement) ou de nous apporter des glaces, par exemple », explique encore l’Hydre aux mille têtes, non sans humour.

Située au cœur du quartier de La Plaine depuis 2018, la librairie généraliste propose une sélection de titres, magazines, DVD et œuvres graphiques, qui se veut audacieuse, provenant pour la partie livresque de maisons d’édition indépendantes pour beaucoup. Elle met par ailleurs en avant les voix des artistes et militants engagés dans les combats féministes et anti-racistes. Elle a été fondée par deux anciens libraires de la toulousaine Terra Nova, Mathilde Offroy et Lucas Thouy, qui se sont associés en Scop.

Les événements organisés vont des rencontres aux projections, en passant par des lectures et des concerts, reflétant le bouillonnement littéraire et artistique de Marseille et d’au-delà.

Crédits photo : Librairie L'Hydre aux mille têtes / Libraires du Sud