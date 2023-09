Nantes : la librairie Vent d'Ouest annonce sa "fermeture prochaine"

Les deux fondatrices de Violette and Co, Catherine Florian et Christine Lemoine, ont annoncé la réouverture de l'enseigne parisienne en septembre prochain. La librairie, spécialisée dans les questions féministes, lesbiennes et LGBTQI+, avait fermé ses portes en février 2022. Des lectrices ont décidé de reprendre le flambeau : Violette and Co sera désormais située au 52 rue Jean Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement...