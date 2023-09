L'Europe cherche des émissaires à même de promouvoir la lecture

Remis ce 31 juillet au Parlement européen, le rapport de Tomasz Frankowski comportait de nombreuses propositions, à travers quatre axes majeurs : renforcer l’accessibilité aux ouvrages, soutenir leur circulation dans l’espace européen, anticiper les défis du secteur et promouvoir la culture de la lecture.

Le secteur du livre joue un rôle majeur en fournissant à la population d’innombrables ouvrages pour s’instruire et se divertir, relève la FEE. Toutefois, pour continuer sur cette voie, certains éléments cruciaux nécessitent une défense rigoureuse, même au niveau européen : une chaîne de production solide, le droit de s’exprimer, une variété dans l’édition et une autonomie vis-à-vis de toute intervention gouvernementale.

De plus, le monde de l’édition doit tenir compte de certaines obligations, comme adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement, proposer plus d’ouvrages adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore appuyer des causes comme celle de l’Ukraine. Ce document met en avant des démarches positives déjà entreprises par ce milieu, mais il souligne aussi la nécessité d’une aide accrue, tant technique que financière, pour accompagner les éditeurs.

Les représentants de l’Europe plaident pour que le monde du livre ait un rôle plus prédominant au sein des initiatives européennes, comme Creative Europe et Horizon. Leur but ? Favoriser la traduction, favoriser la diffusion d’ouvrages, stimuler l’innovation et promouvoir la recherche. De plus, une incitation à la lecture à travers des mesures telles que des bons d’achat ou la nomination d’« émissaires de la lecture » est souhaitée.

Par ailleurs, il est essentiel de mettre en place un espace numérique juste. Cela passe par l’arrêt des agissements préjudiciables des plateformes en ligne et une clarté concernant l’utilisation des données par les technologies avancées.

Ricardo Franco Levi, président de la FEE, insiste : « Les décisions du Parlement européen sont cruciales pour assurer que l’Europe conserve sa place prépondérante en édition, malgré les défis actuels. Mes remerciements vont à Tomasz Frankowski, le principal auteur, et à l’ensemble des représentants pour leur travail concerté. Nous sollicitons une mise en action rapide des recommandations de ce document par les différents acteurs institutionnels. »

Le rapport est à cette adresse.

Crédits photo : Salon du livre de Paris 2019 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0