En Russie, les éditeurs doublent la mise pour les romans étrangers

La guerre en Ukraine a bouleversé le paysage éditorial russe, pris en étau entre les injonctions et la répression du gouvernement et le boycott d'un certain nombre de partenaires étrangers, des maisons d'édition aux auteurs.

De nombreux éditeurs russes ont fui le pays pour continuer leur travail en terres plus clémentes, mais ceux qui restent doivent répondre à la demande des lecteurs. Et ils semblent prêts à tout pour mettre la main sur des livres étrangers, en doublant parfois le montant des offres habituelles, selon les observations d'agents littéraires britanniques.

Ils signalent que les contrats russes ont connu des augmentations, ces derniers mois, de quelques milliers de livres, atteignant souvent 5000 £, soit plus de 5800 €.

Des lecteurs en quête d'évasions

Depuis le début du conflit en Ukraine, certaines dystopies, comme 1984 de George Orwell, sont devenues des best-sellers en Russie. Selon The Guardian, ce phénomène s’étend à d'autres genres relevant de l'« evasive fiction », des récits qui n'utilisent pas de faits réels, comme les romans policiers, les romances, la science-fiction… Kate Nash, une agente littéraire britannique, analyse : « La demande est soudainement forte, en particulier pour les genres qui facilitent le plus l'évasion. »

Et d’ajouter : « Le marché a été en berne après la pandémie et au début de la guerre, mais il est plus dynamique aujourd’hui. »

Laurence Laluyaux, qui dirige le service international de l’agence littéraire britannique RCW, ajoute qu'« il y a également un grand appétit pour les livres de développement personnel et les ouvrages historiques sur l’Allemagne fasciste ». L'intérêt pour cette dernière catégorie d'ouvrages pourrait s'expliquer par la propagande du régime russe autour du caractère « nazi » du gouvernement ukrainien.

Une guerre culturelle

Depuis le début de la guerre, de nombreuses institutions culturelles internationales boycottent la Russie. Le 1er mars 2022, l’Institut du livre ukrainien lançait un appel sur les réseaux sociaux, avec quatre revendications. Parmi celles-ci, suspendre la participation de la Russie à tous les salons du livre internationaux et festivals littéraires.

L’Institut du livre ukrainien appelait également à cesser les achats et les ventes de droits auprès des éditeurs russes. Ces derniers, privés de leurs partenaires habituels, prennent donc des mesures drastiques afin de ne pas manquer les publications importantes, dont cette montée des enchères pour les cessions de droit.

Mais certains auteurs britanniques restent fermement opposés à toute collaboration, à l’instar d’une romancière britannique qui a témoigné auprès du Guardian de manière anonyme. Elle a refusé une avantageuse offre de cession de droits, équivalente à plusieurs milliers de livres, pour son livre récemment publié.

« J’aurais eu l’impression d’être une hypocrite si j’avais accepté » a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas dérouler mon indignation à la télévision à chaque nouvelle atrocité commise par les Russes, tout en fermant les yeux sur les roubles qui s'accumulent sur mon compte en banque. Pour être honnête, j’étais également assez surprise que ce “commerce” existe encore. Bien sûr, les agents doivent proposer des offres à leurs auteurs, mais cela met ces derniers dans une position difficile s’ils ont besoin d’argent. Dans ces conditions, il vaut mieux ne pas traiter avec la Russie. »

Des réactions mitigées

Plusieurs écrivains ont fait savoir publiquement leur opposition à toute traduction en Russie pendant la durée de la guerre, comme Neil Gaiman et Stephen King. Mais ces derniers jouissent d'une situation financière stable, quand d’autres sont plus précaires. Kate Nash précise ainsi qu’il s’agit d’une « décision individuelle », qui repose sur plusieurs critères, notamment financiers. En période de crise économique et d’inflation, certains écrivains peuvent difficilement refuser une telle offre.

Les réactions des agences et des auteurs au Royaume-Uni sont mitigées. Certaines agences ont pour règle générale de ne pas faire affaire avec la Russie. Nous procédons auteur par auteur. Nous indiquons à l’auteur si l’éditeur russe en question soutient le régime de Poutine, puis nous lui demandons ce qu’il en pense. - Laurence Laluyaux, directrice du service international de l’agence RCW

De plus, certains romanciers estiment que les lecteurs russes doivent avoir accès à la littérature étrangère, alors que le gouvernement de Poutine réprime la liberté d’expression.

Laluyaux ajoute : « Certains de ces éditeurs et rédacteurs en exil disent que nous risquons de faire le travail de Poutine pour lui si nous ne commerçons pas avec eux. Le résultat sera le silence. La situation est donc difficile. Mais il est certain que tout l’argent gagné grâce à un livre publié en Russie sera injecté dans l’économie russe. »

Même si le boycott n'est pas unanime, les Russes auront certainement plus de difficultés à se procurer les nouveaux polars de l'été...

Boycott et censure

Face au boycott, doper les contrats n'est pas la seule stratégie. Certains éditeurs russes se risquent à « résumer » des oeuvres étrangères, pour en proposer des traductions à la limite de la violation du droit d'auteur.

Par exemple, le groupe éditorial russe Eksmo-AST a récemment résumé les mémoires du Prince Harry, Le Suppléant (traduit par Nathalie Bru et Santiago Artozqui, 2023, Fayard), en se limitant à utiliser seulement 15 % du texte original. Une option essentiellement valable pour la non-fiction, et qui porte un nom en Russie : le « саммари ».

Outre cet isolement des éditeurs russes, une lourde répression règne, imposée par le Kremlin. Les poètes Artiom Kamardine, Iegor Chtovba et Nikolaï Daïneko en ont notamment fait les frais, et sont désormais emprisonnés pour des poèmes critiques à l'égard du pouvoir.

Signalons aussi un renforcement des lois homophobes de 2013 avec le vote, en novembre 2022, d’une loi qui prohibe la promotion des « relations sexuelles non traditionnelles ». La censure s’est donc amplifiée et a frappé des éditeurs russes tels que Popcorn Books, visé par une enquête en janvier 2023.

