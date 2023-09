Le festival des Littératures Européennes de Cognac s'ouvre à la BD

Le LEC festival, qui a pour objectif de promouvoir toute la diversité culturelle européenne, fait cette année une place de marque à la bande dessinée avec une nouveau lieu qui lui est pleinement dédié, ainsi que de nombreuses animations, échanges et ateliers avec des auteurs de BD.

Et pour cette édition, où l'Italie et la littérature italienne sont à l'honneur, 2 auteurs et 2 autrices de BD transalpins, Sara del Giudice, Giorgia Marras, Lorenzo Chiavini et Matteo seront présent dans ce nouvel espace dédié au 9ème art.

Au programme, séances de dédicace, vente d'oeuvres, exposition et masterclass de Matteo, ateliers de dessin avec Sara del Giudice, Vincent Gravé, Samir Dahmani et Lorenzo Chiavini, échange autour de la création d'une BD avec Vincent Gravé et Joseph Incardona, et « apéro graphique » avec Vincent Gravé encore et Matteo.

Crédits photo : Jack ma (CC BY-SA 3.0)