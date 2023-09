Paris : le festival Raccord(s) annonce sa 10e édition

Le festival Raccord(s), initié par les Éditeurs associés, célèbre chaque année la littérature et l'art sous différentes formes, tout en offrant au public une expérience unique autour de la lecture à travers des performances artistiques originales.

Le festival, qui fête cette année son dixième anniversaire, propose des lectures théâtrales et des spectacles, mais également des ateliers, des débats, des déambulations ou encore des séances de signatures. En outre, l'événement élargit sa partie salon en mettant en avant une sélection de 42 maisons d'édition indépendantes, non seulement de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Italie, du Canada et du Brésil.

Deux journées qui célèbreront le livre et l'édition indépendante, ainsi que toutes les formes d'art accueillies pour l'occasion. L'entrée est gratuite et libre pour tout le monde.

Cette année, les éditeurs participant au festival sont : Anamosa, L’Asiathèque, Editions ça et là, Aux Forges de Vulcain, Le Chemin de fer, Cheyne, Cosmopole, Do, Editions des femmes-Antoinette Fouque, Les Editions du Sonneur, La Ville brûle, Esperluète, Fotokino, Graminées, Hélice Hélas, Kiléma, L’Arbre de Diane, L’échappée, L’L éditions, L’Œil d’or, La Clé à Molette, La Contre Allée, La Grange Batelière, La Peuplade, Les Éditions Vanloo, Les Inaperçus, Les Monts métallifères, Les Venterniers, Magellan, Mediapop, Midis de la poésie, Mémoire d’encrier, Nossa éditions, Papier Machine, Passepartout, Postindustrial Animism, Quintal Atelier, Revue Café, Signes et Balises, Solo ma non troppo, Voce Verso, Ypsilon.

Le programme complet est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Festival Raccord(s)