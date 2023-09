Jérémy Fel : "La rage du titre, c'est aussi la mienne"

Né au Havre en 1979, Jérémy Fel a été libraire avant de devenir écrivain et scénariste. Il est l’auteur de trois autres romans, tous publiés chez Rivages : Les Loups à leur porte (prix du Polar en série 2016), Helena (2018) et Nous sommes les chasseurs (2021).



ActuaLitté : Votre roman débute en Afrique du Sud, un territoire profondément marqué par la criminalité, le racisme et la pauvreté. Pourquoi avoir choisi ce pays en particulier ?

Jérémy Fel : La raison principale ne peut être dévoilée ici puisqu’elle est liée à une part importante de l’histoire. Sans trop « spoiler » je cherchais un pays ayant un certain attrait touristique (en particulier la région du Cap), et qui soit en même temps atteint par une violence endémique, profondément liée à son histoire. Cette dichotomie est frappante.

J’ai vraiment découvert l’Afrique du Sud grâce à certains romans de Deon Meyer, Tim Willocks, André Brink ou J.M Coetzee. J’ai vite compris que je tenais-là le « terrain de jeu » idéal pour ce récit où des adolescentes d’un milieu bourgeois veulent jouer aux adultes et pensent naïvement que cette violence qui atteint principalement des personnes d’un autre niveau social et d’une autre couleur de peau ne pourra arriver jusqu’à elles.

Grave erreur, donc.

La famille de la victime évolue dans un milieu feutré et élitiste. Pourquoi avoir choisi celui de l’édition ?

Jérémy Fel : Au départ car j’ai travaillé il y a quelques années sur un projet de série télé se déroulant dans le monde de l’édition. J’avais donc de la matière ! La famille Delage dans mon esprit devait être à la tête d’un empire financier et il m’a semblé naturel que cet empire soit une maison d’édition.

Cela me permettait de parler d’un milieu très particulier, que je connais assez pour m’en moquer gentiment. J’ai beaucoup aimé en exhiber certaines tares, je l’avoue. J’ose espérer que ces passages amuseront les lecteurs. Cela m’a un peu servi de défouloir même si je ne vise personne en particulier.

Dans le récit, différents points de vue internes se succèdent. Pourquoi Albert et Florence ne deviennent jamais narrateurs alors qu’ils sont des personnages clés ?

Jérémy Fel : Pour Albert la question ne s’est jamais posée. Et je pense que cela aurait nuit à un des mystères que j’ai tenté de mettre en place. De façon générale, je ne voulais pas qu’il y ait trop de personnages narrateurs.

Ceux qui devaient prendre la parole me sont apparus clairement. Pour Florence, je voulais que sa froideur reste une énigme pour le lecteur. Qu’il ne puisse pas lui trouver la moindre trace d’humanité. Qu’elle reste impénétrable. Un glaçon.

Béatrice, et surtout Arthur, détonnent au sein de cette galerie d’individus : ils sont critiques du milieu social dans lequel ils évoluent. Ils sont également réticents à l'idée d'agir cruellement. Qu’apportent-ils au récit ?

Jérémy Fel : Sûrement un peu de lumière. Une respiration. Je pense que sans eux ce roman serait irrespirable. Ce sont effectivement deux personnages qui échappent à la violence qui irrigue le texte.

D’ailleurs au départ Arthur n’avait pas droit à son propre chapitre. Mais j’avais beaucoup d’affection pour lui et je me suis rendu compte que j’avais besoin qu’il gagne en présence dans le livre et donne sa vision du drame que sa famille traverse. Arthur est de loin le personnage de ce roman que je préférerais croiser au coin d’une rue.

Dans ce nouveau roman, vous continuez d’explorer le thème de la gémellité. Portez-vous une approche différente avec Malgré toute ma rage ?

Jérémy Fel : Oui, c’est un des thèmes majeurs de mon univers, ayant moi-même perdu un jumeau. Généralement, comme dans Nous sommes les chasseurs (Rivages, 2023), j’évoque justement la perte de ce jumeau, la perte du double.

Ici la relation gémellaire est clairement toxique, ce que je n’avais jamais osé auparavant. Cela m’amusait de voir jusqu’où une telle relation pouvait aller dans la perversion. Pourquoi ? Seul un bon psychologue pourrait me le dire !

Dès l’ouverture, votre roman est particulièrement éprouvant, pour se terminer dans un déferlement de violence. Pourquoi exposer votre lecteur à une telle dureté ?

Jérémy Fel : Ce roman porte sur la violence, sur ses mécanismes, sur un monde gangréné par tous les rapports de domination.

En ce qui concerne la violence, j’aime aller jusqu’au bout et la représenter de la façon la plus claire, précise et graphique possible. De sorte que ces scènes, oui, soient une épreuve pour les lecteurs. Que cette violence soit peinte sans fard mais jamais, du moins je l’espère, de manière gratuite.

Chaque scène de violence doit avoir sa raison d’être d’un point de vue narratif. Celle du début permet de créer tout de suite une tension pendant l’arrivée des adolescentes au Cap, le lecteur sachant d’avance que l’une d’elles sera la victime. Mais qui ? Et dans quelles circonstances ?

Le dernier chapitre est dit par un être dévoré par la rage et perdant parfois pied avec la réalité, il ne pouvait en être autrement. Au lecteur, avec son récit, de démêler le vrai du faux. Dès le départ, je voulais que la violence psychologique s’amplifie tout au long du roman jusqu’au point de rupture.

Faut-il avoir été victime pour devenir bourreau ?

Jérémy Fel : Non, je ne pense pas. Je ne fais jamais de généralités. Mes romans ne sont pas des romans à idées. Je n’expose pas de thèses.

Cependant je pense que la frontière entre victime et bourreau peut-être très mince. Cela se vérifie chaque jour. J’aime peindre des personnages qu’on ne peut pas si facilement enfermer dans une de ces deux cases. Je ne cherche pas à justifier leurs actes, mais à les comprendre et à faire comprendre au lecteur que dans les mêmes conditions il aurait pu agir de la même façon.

Ou avez-vous mal ?

Jérémy Fel : Là, aux hanches, étant tombé hier dans l’escalier de mon immeuble !

Pour être sérieux, je pense que mes romans sont aussi violents car je suis sans cesse (comme nous tous) confronté à la violence du monde dans lequel je vis. Je suis comme une éponge. Je m’en imprègne trop et cela me rend malade. Et je rejette ce poison dans mes romans. La rage du titre n’est pas que celle de mes personnages, c’est aussi la mienne.

Crédits photo : © Philippe Matsas

