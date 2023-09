Livres écrits avec l'IA : Amazon joue la transparence

Aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, dont la France, Amazon a mis à jour les conditions d'utilisation de son service Kindle Direct Publishing. Un paragraphe, dans les règles relatives au contenu, évoque désormais le cas d'un « Contenu issu d’un outil exploitant l'intelligence artificielle (IA) (texte, images ou traductions) ».

La plateforme demande à présent à ses utilisateurs de « nous informer de la présence de contenus générés par l'IA (textes, images ou traductions) lorsque vous publiez un nouveau livre ou que vous modifiez et republiez un livre existant par l'intermédiaire de KDP ». Une règle qui porte sur le texte des ouvrages, y compris d'éventuelles traductions, mais aussi sur les illustrations.

Annoncée le jeudi 7 septembre dernier sur le forum des utilisateurs de KDP, cette mise à jour des conditions d'utilisation s'est concrétisée dès le lendemain : « [L]orsque vous publierez un nouvel ouvrage ou que vous modifierez et republierez un ouvrage existant via KDP, il vous sera demandé si votre contenu a été généré à l'aide de l'IA », déroule le message.

En somme, Amazon accepte toujours les contenus dérivant d'un usage d'une intelligence artificielle générative, mais souhaite désormais identifier plus clairement et distinctement ceux-ci.

Malgré nos questions, il n'a pas été possible de savoir si Amazon allait exercer un contrôle a posteriori des contenus — à l'aide de modérateurs humains ou automatisés, par ailleurs. Une « réponse véritable et juste » est requise de la part des utilisateurs de KDP, nous indique-t-on simplement.

La décision d'Amazon ne vient pas de nulle part. Cet été, les petits scandales autour de titres générés par des outils d'intelligence artificielle se sont multipliés. Dès la fin du mois de juin, des auteurs, principalement anglophones, remarquaient une déferlante de nouveaux titres sur Kindle Direct Publishing, avec certains d'entre eux bien placés dans les classements de lecture, notamment dans les catégories « Romance » ou « Fiction militaire ».

Au cœur de l'été, une polémique plus sérieuse enfle : l'autrice américaine Jane Friedman pointe la présence, sur la plateforme Amazon, d'ouvrages générés par un outil d'IA, qui usurpent son identité en revendiquant sa signature.

« La personne derrière ces livres cherche bien sûr à profiter d'auteurs qui ont confiance en mes travaux et seraient amenés à croire que je les ai écrits », déplorait Friedman. Elle parviendra à faire retirer ces titres de la vente, mais seulement après avoir rendu l'affaire publique, grâce aux réseaux sociaux.

N'oublions pas, fin août, ce cas à la fois hilarant et inquiétant : des ouvrages portant sur la cueillette des champignons, générés par des IA et vendus sur Amazon, étaient truffés d'erreurs... Aux conséquences potentiellement mortelles.

Afin de préserver la qualité de l'expérience du consommateur, le point central de sa stratégie commerciale, Amazon se réserve par ailleurs le droit de retirer des contenus si leur lecture se révèle frustrante pour les clients — ce qui est généralement le cas lorsque l'on se plonge dans la prose générée par une intelligence artificielle.

Amazon évalue constamment les technologies émergentes et s'engage à fournir la meilleure expérience d'achat, de lecture et de publication possible aux auteurs et aux clients. Tous les éditeurs présents dans notre boutique doivent respecter nos règles relatives au contenu, et ce quelle que soit la manière dont le contenu a été créé. Nous investissons beaucoup de temps et des ressources considérables pour garantir le respect de nos règles, et nous supprimons les livres qui y contreviennent. Bien que nous autorisions le contenu généré par intelligence artificielle, nous nous réservons le droit de rejeter ou de supprimer du contenu généré par intelligence artificielle lorsque nous déterminons qu’il crée une expérience client décevante.

- Un porte-parole d'Amazon France