Les conseils mortels de l'IA sur la cueillette de champignons

Evgueni Prigojine est mort dans l’écrasement d’un avion qui reliait Moscou et Saint-Pétersbourg. On en saura bientôt plus : Vladimir Poutine promet qu’une enquête sera « menée jusqu’au bout » sur les circonstances de l’accident... En attendant, c’est l’occasion de revenir sur le parcours d'un homme qui vécut mille vies : la délinquance et la prison, avant de devenir le restaurateur préféré de Vladimir Poutine, créateur d’usines à trolls, chef du tristement célèbre groupe de mercenaires russes Wagner, et auteur jeunesse...