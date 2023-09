La Fête du Livre 2023 s'ouvrira avec une soirée inaugurale conviviale, accessible à tous, dès 18h30, à La Comète. Ce sera une opportunité unique de croiser Éric-Emmanuel Schmitt, parrain de la Fête du Livre, ainsi que Marc Alexandre Oho Bambe, parrain du Festival Les Mots en scène. De plus, Léonor de Récondo agrémentera la soirée avec une lecture musicale, ayant généreusement accepté l'invitation à une carte blanche littéraire. Et donnera suite à la remise de pas moins de huit prix littéraires.

« Les livres nous parlent de nous, des autres. Ils nous invitent à relier nos imaginaires et nous donnent accès à des champs d’expériences inédits et renouvelés. Le Festival Les Mots en scène, les expositions, les rencontres, ateliers et les nombreuses animations festives qui caractérisent notre fête offriront, cette année encore, de beaux moments de convivialité et d’enthousiasme partagés », assure le maire Gaël Perdriau.

Plus qu'un simple salon, c'est une célébration humaine et festive de la littérature. Les Stéphanois y retrouvent cette ambiance amicale et mémorable, propice aux discussions sur l'art, la littérature et la vie. L'accès à la Fête est totalement libre, pour le plaisir de tous. Des rencontres, ateliers, animations et expositions sont organisés pour tous. La Fête du Livre s'adapte également aux préoccupations actuelles en proposant notamment un espace dédié à l'environnement, la santé et la nutrition.

Photo de gauche à droite : Marc Chassaubéné, Adjoint au maire chargé de la culture, Vice-président de Saint-Etienne Métropole chargé de la culture du design et du numérique, Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole, Axelle Redon, Commissaire générale de la fête du livre

La Fête du Livre de Saint-Étienne met en lumière les premières œuvres et l'énergie de la nouvelle génération d'auteurs. Ces derniers, ainsi que les illustrateurs, naviguent à travers les genres littéraires, insufflant un vent de fraîcheur à la création actuelle. Ainsi, l'événement renouvelle son visuel en faisant appel à un illustrateur stéphanois : Zac Deloupy.

Il travaille comme illustrateur indépendant pour la publicité tout en publiant, depuis 2002, pour l'édition jeunesse. Il est également co-fondateur, avec Alep et Alain Brechbuhl, des éditions Jarjille. À ce titre, un atelier de sérigraphie autour de l'illustration de Deloupy adaptée en bichromie pour l'occasion, sera proposé au public samedi et dimanche, de 14h à 17h à L'Estampille (2, 4, 6, 8 arcades de l'Hôtel de Ville). Les participants repartiront avec leur sérigraphie.

Innovation et créativité sont au cœur de la Fête : culture et design sont intimement liés au sein de la Ville. Le Festival Les Mots en Scène, intégré à la Fête, donne vie aux textes littéraires grâce aux talents locaux. Chaque année, des compagnies théâtrales, de danse, des designers et des chœurs rendent hommage à la littérature à travers des spectacles uniques.

Reconnue par l'UNESCO comme capitale internationale du design, Saint-Étienne voit sa Fête du Livre s'harmoniser avec la Biennale Internationale du Design, témoignant de la synergie entre ces deux événements majeurs.

L'événement se déploie aussi sur le territoire et s'associe à de nombreux partenaires pour proposer une programmation hors les murs. De quoi offrir des moments de rencontre privilégiés entre le public et les auteurs invités.

Crédits photo : Ville de Saint-Étienne