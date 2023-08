La 11e édition du festival BD Formula Bula en septembre

La 11e édition attira l’attention des visiteurs sur le processus de création des artistes et leurs techniques de travail. Pour cela, l’exposition centrale, Formula Bula Magazine, décryptera le travail des auteur(e)s à base d’entretiens, d’illustrations, de croquis et de planches originales. L’occasion de questionner le rapport au dessin et au livre.

Le festival accueillera plus de 40 maisons d’édition venant d’un peu partout en France et de l’étrangers. Depuis 2022, Formula Bula propose à des structures éditoriales étrangères de présenter leurs titres. Cette année, le public retrouvera : Çà et Là, Misma, Exemplaire, Les Requins, Marteaux, 2024, Même pas mal, Frémok, L’Articho, Les rêveurs, La Cafetière, The Hoochie Coochie, Cornélius, FLBLB, Studio, Fidèle, Magnani, Matière, Flûtiste, Réalistes, et Pain perdu, pour ne citez qu’eux.

Le samedi 23 septembre, le ou la lauréat(e) du premier Prix Prima Bula sera récompensé(e). Ce prix est en partenariat avec l’association Paris Librairies et le diffuseur Les Belles Lettres. 8 albums ont d’ores et déjà été sélectionnés par un jury réunissant des adhérent(e)s de l’association Formula Bula.

Un rendez-vous national et international

BD Formula Bula se composera de 9 espaces thématiques : La science-fiction - L’architecture - L’artiste et son geste - L’autobiographie - Le polar - Jeune public - Les livres et les éditeurs - Sélection et prix - Musique et performances et projections.

Chacune d'entre elle disposera d'exposition(s), par exemple sur l'américaine Lale Westvind (SF), sur les travaux du polonais Łukasz Wojciechowski (l'architecture), sur la française Nina Lechartier (l'artiste et son geste) ou encore sur la colombienne Power Paola (l'autobiographie).

Extrait de Tout va bien se passer, Power Paola, Éditions l’Agrume, 2017

L’évènement rassemblera une soixantaine d’auteur(e)s (français et étrangers confondus), tels que Matthias Arégui, Denis Asfaux, Franky Baloney, Thomas Baumgartner, Julia Billet, Lisa Blumen, Olivier Bron, Thomas Brosset, Vincent Brunner, Soizic Cadio, Cizo, Fanny Charmont, Antoine Chaumeil, Alizée De Pin, Emmanuel Guibert, Mayalen Goust, Anna Haifisch, María Herreros, Frédéric Hojlo, Agnès Hostache, Simon Liberman, Jacques de Loustal, Philippine Marquier, Florence Miailhe, Emelie Östergren, Martin Panchaud ou encore Delphine Perret.

En outre, le festival sera ponctué de performances artistiques, d’ateliers de créations ainsi que de projections de films d’animation. Les habitués retrouveront une planche est l’apéro, le superloto Bula, ou encore visitopif, par Emmanuel Guibert qui guidera les lecteurs et les lectrices dans le 5e arrondissement.

Le vendredi 22 septembre rassemblera des professionnel(le)s autour d’une table ronde intitulée, La bibliodiversité est un sport de combat. Benjamin Roure animera une rencontre avec les éditions Misma, L’Articho et Réalistes. Et pour finir, se rencontrerons le bureau des auteur(ice)s, Amélie Dufour (présidente de Central Vapeur), et Jade Desvignes (juriste à la Ligue des auteurs professionnels)

Pour plus d'information, le programme est ci-dessous :

Crédits photo : Formula Bula