Les méthodes de la censure et l’autocensure dans les écoles

Le poète du quotidien ouïghour, réalisateur et militant pro-démocratie Tahir Hamut Izgir raconte dans Waiting to Be Arrested at Night (En attendant d’être arrêté la nuit) sa vie dans le Xinjiang, entre disparition des habitants dans l’espace public, et celles de ses proches. Le projet du pouvoir chinois selon l’artiste : effacer l’Histoire et les histoires de son peuple.