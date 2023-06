L'administration Biden tente d'enrayer la censure de livres

La censure et les restrictions d'accès à certains ouvrages, dans les collections des bibliothèques scolaires ou publiques, sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis, depuis 2020. Le bilan augmente d'année en année : en 2022, 1269 demandes de retrait ont été dénombrées par l'Association des bibliothécaires américains, portant sur 2571 titres au total. Ce total bat déjà le record établi en 2021, et les signalements ne faiblissent pas depuis le début de cette année.

Une censure orientée

Tous les livres ne sont pas concernés par cette censure. Ceux qui portent sur les identités de genre et les sexualités, et plus particulièrement sur les personnes LGBTQIA+ — et sont majoritairement écrits par des membres de cette communauté — sont les principales victimes de ce mouvement.

D'après le bilan établi par l'Association des bibliothécaires américains pour 2022, parmi les 10 ouvrages les plus régulièrement pointés du doigt, une large part d'entre eux aborde les identités de genre, les relations affectives ou encore la sexualité, en particulier la sexualité LGBTQIA+.

On compte parmi eux Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit par Anne-Charlotte Husson, Casterman), All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus), Flamer de Mike Curato ou encore Looking for Alaska de John Green (Qui es-tu Alaska ?, traduit par Catherine Gibert, Gallimard Jeunesse).

Outre la communauté LGBTQIA+, de nombreux titres visés sont signés par des auteurs afro-américains, sino-américains ou plus largement issus de la diversité.

Coordonner la lutte

Dans le cadre du Mois des Fiertés (Pride Month), l'administration Biden-Harris a annoncé une série d'actions pour « protéger les communautés LGBTQI+ ». Parmi celles-ci, la nomination par le ministère de l'Éducation d'un « coordinateur chargé de traiter la menace grandissante que la censure de livres fait peser sur les droits civils des élèves ».

La censure de livre égratigne notre démocratie, supprime des ressources vitales au sein du cursus des étudiants et peut renforcer la stigmatisation et la mise à l'écart que les individus LGBTQI+ peuvent ressentir. – Administration Biden-Harris

Ce coordinateur, à l'échelon fédéral, proposera « de nouvelles formations au sein des écoles du pays pour expliquer comment la censure de livres vise certaines communautés en particulier et crée un environnement scolaire malsain, potentiellement contraire aux lois fédérales ».

Une réponse plus ferme

Difficile, pour l'instant, de cerner quels seront les apports concrets de ce coordinateur. Il vient en tout cas compléter l'ouverture d'une enquête fédérale en fin d'année dernière par le ministère de l'Éducation. Elle portait sur des faits survenus dans l'État du Texas, et devait vérifier sur des retraits d'ouvrages dans des établissements scolaires n'étaient pas contraires à une disposition de 1972 interdisant aux écoles de discriminer sur la base du sexe, du genre et de l’orientation sexuelle.

Plusieurs États, comme le Texas, la Floride ou encore l'Arkansas, ont adopté des législations facilitant la censure de livres, qui vont parfois jusqu'à menacer d'inculpation les bibliothécaires qui fourniraient certains titres à des catégories d'usagers.

À l'inverse, d'autres territoires tentent de se prémunir de ce phénomène de censure, comme l'Illinois ou la Californie.

Photographie : Kamala Harris, vice-présidente, en juin 2023 (Jewish Democratic Council of America, CC BY 2.0)

