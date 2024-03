En Floride, la censure homophobe des livres se lève un peu

Signée en mars 2022 par Ron DeSantis, gouverneur de l'État de Floride, la loi House Bill 1557 fut rapidement surnommée « Don't Say Gay » par ses détracteurs. Et pour cause, puisqu'elle limitait considérablement l'éducation sexuelle et l'acceptation des différences au sein des établissements scolaires.

Le texte interdisait en effet l'évocation dans les écoles de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre avant le third grade (l'équivalent du CE2). Une restriction qui concernait aussi les bibliothèques, et avait ainsi conduit des milliers d'ouvrages à la mise à l'index, afin d'éviter aux bibliothécaires d'éventuelles poursuites.

Une loi contestée

Quelques jours seulement après la signature de la loi, deux organisations non gouvernementales, Equality Florida et Family Equality, avaient porté plainte contre le texte, pointant ses aspects discriminatoire et liberticide. « Cette tentative de contrôler les plus jeunes grâce à une censure d'État, tout en niant l'existence des personnes LGBTQ, constitue un grave abus de pouvoir », commentaient-elles à l'époque.

Les plaignants affirmaient que la loi était inconstitutionnelle, mais la justice avait estimé, en 2023, qu'ils n'étaient pas qualifiés pour porter une telle procédure. Ils avaient alors interjeté appel, mais se sont résolus à signer un accord avec l'État de Floride, lequel vient préciser l'application de la loi « Don't Say Gay ».

Roberta Kaplan, avocate des plaignants, assure que la cour d'appel aurait donné suite à leur plainte, mais souligne auprès de l'Associated Press qu'il était nécessaire d'obtenir rapidement des avancées. « La dernière chose dont les enfants de Floride ont besoin, c'est d'une procédure longue » : d'après elle, le procès se serait étalé sur plusieurs années.

Les livres écartés

Selon les termes de l'accord signé entre les deux parties, le ministère de l'Éducation de l'État de Floride enverra prochainement de nouvelles instructions aux établissements scolaires. Ces dernières préciseront que la loi n'empêche pas l'évocation des personnes LGBTQIA+, ni la prévention à l'égard des discriminations envers ces personnes, dans le cadre scolaire.

L'Associated Press détaille l'accord en ajoutant que celui-ci ouvre un peu le champ de la liberté de lire. En effet, la loi House Bill 1557 « ne s'applique pas aux livres qui font référence à des personnages LGBTQIA+ ou à des couples de même sexe ». L'accord prend même soin de souligner que ces livres « ne sont pas des manuels d'instruction sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, pas plus qu'un problème de maths impliquant des pommes ne constitue un traité sur la culture des pommes »...

L'ONG PEN America, qui milite pour la liberté d'expression aux États-Unis, voit dans cet accord un « pas dans la bonne direction ». Mais prévient que la lutte pour le droit à la différence et pour la liberté de lire se poursuit néanmoins. D'autres textes de loi, notamment la HB 241, qui remonte pour sa part au début d'année 2023, restent des menaces pour les bibliothèques scolaires et publiques de l'État. Cette autre législation offre ainsi aux parents d'élèves des possibilités d'intervention plus larges dans les programmes des établissements scolaires de l'État, pour y contester la présence de certains livres, par exemple...

De son côté, Ron DeSantis s'est félicité d'une « victoire », qui protège les enfants « des idéologies de genre et sexuelles radicales ». Le gouverneur, candidat malheureux à la présidentielle 2024 pour le camp républicain, n'en est pas à une contradiction près : il s'est récemment plaint d'un abus des dispositifs de censure dans son État, alors qu'il a porté plusieurs lois dans cette direction...

Photographie : Ron DeSantis en mars 2022, au moment de la signature de la loi « Don't Say Gay » (illustration, Prachatai, CC BY-NC-ND 2.0)

