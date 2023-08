Naples s'investit dans la promotion de la lecture

L’objectif de la Fondazione Premio Napoli est d’« encourager la production culturelle italienne et, surtout, de promouvoir la lecture et le débat culturel et civil dans la ville, la province et l’ensemble de la région ». Elle soutient la recherche en littérature et, plus largement, en sciences humaines et sociales. Elle œuvre aussi à la valorisation de Naples et de la Campanie à l’international.

Depuis 1954, elle organise le Premio Napoli, dédié à la littérature, la poésie et la non-fiction italienne, remporté récemment par des auteurs tels que Nicola Lagioia et Donatella di Pietrantonio, édités en France chez Flammarion et Albin Michel.

« Campania legge — Fondazione Premio Napoli » est le nouveau nom de cette institution. Depuis avril, elle a un nouveau président : Maurizio de Giovanni, banquier et écrivain de romans policiers se déroulant à Naples, édité en France chez Payot et Rivages. En juin, elle a marqué le début de cette nouvelle ère en lançant les « États généraux de la lecture ».

Associations et librairies emboîtent le pas

La première action de cette initiative a été de recenser les acteurs engagés dans la promotion de la lecture en Campanie. Plus de 40 structures, dont des associations et librairies, ont participé, de Naples à l’ensemble de la région.

Fin juin, une rencontre avec les représentants de ces structures a permis d’aborder plusieurs sujets : l’importance des groupes de lecture hors du centre-ville, les relations avec les écoles, la formation des médiateurs du livre, ou encore l’usage du livre dans des contextes précaires, des hôpitaux aux prisons, sans oublier les banlieues.

L’ambition est de tisser un réseau d’entités collaborant et se soutenant. La Fondation peut les assister de diverses manières, que ce soit en communication via le bureau de presse de Campania Legge, en facilitant les rencontres avec des auteurs, ou sur le plan logistique, notamment pour l’organisation d’événements dans ses locaux ou la collaboration avec le bureau scolaire régional, partenaire de la Fondation.

Maurizio de Giovanni a souligné avoir découvert, grâce à cette rencontre, des « réalités insoupçonnées et des parcours impressionnants ». Il souhaite une mise en action rapide, rappelant que la région est l’une des moins lectrices, mais l’une des plus touchées par la circulation d’armes chez les jeunes, y voyant une possible corrélation.

