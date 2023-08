Foire du livre de Francfort 2025 : les Philippines invité d'honneur

Juergen Boos, directeur de la Foire, à souligné dans un communiqué : « Bien que les Philippines soient la treizième plus grande nation du monde avec plus de 110 millions de citoyens, je pense que pour beaucoup d’entre nous en Europe, la littérature philippine est encore un territoire assez méconnu. »

« Avec un nombre incroyable de 183 langues différentes parlées sur ses 7641 îles, les diverses influences du pays sont l’un des aspects que j’ai hâte de voir à Francfort en 2025 » souligne t-il encore. Rappelons que la langue la plus parlée est le tagalog/filipino, instituée langue nationale du pays par la constitution philippine de 1987. Plusieurs langues dépassent par ailleurs le million de locuteurs, tels que le cebuano, ilocano, bicolanol, waray-waray, kapampangan, pangasinan, ainsi qu'entre autres, le maguindanao.

La sénatrice philippine, Loren Legarda, se réjouit de cette décision et souligne : « Il est grand temps que la communauté internationale puisse lire et apprécier nos histoires racontées par nos propres voix, qu’elle reconnaisse que les histoires philippines valent la peine d’être lues. »

Les Philippines : des droits de l'homme bafoués

Les Philippes succèderont ainsi à l’Italie, invité d’honneur de 2024 : un choix qui fait déjà couler beaucoup d’encre pour plusieurs polémiques, dont une accusation de népotisme de la part du commissaire spécial à l’organisation de la venue de l’Italie, Ricardo Franco Levi (aussi Président de la Fédération européenne des éditeurs), en faveur de l’entreprise qui assume cette année-ci la communication de l’évènement — IFC Next — où son fils travaille...

L'édition 2025 pourrait elle aussi faire l'objet de plusieurs polémiques, en raison cette fois-ci des problématiques liées aux droits de l'homme...

Rappelons par exemple les arrestations successives de l'autrice et journaliste Maria Ressa, prix Nobel de la Paix en 2021, en raison de ses critiques à l'égard du gouvernement Dutertre. En 2020, elle a été condamnée à 6 ans de prison, et par la suite son média d'opposition, Rappler, bâillonné. Mais aussi la mort suspecte du poète, musicien et activiste, Ericson Acosta, en novembre 2022, après un affrontement avec l'armée philippine....

Pourtant l'heure ne semble pas à la polémique... Charisse Aquino-Tugade, directrice exécutive du Conseil national pour le développement du livre, a rappelé que « l’industrie philippine de l’édition a enregistré une croissance régulière de ses revenus au cours des cinq dernières années ».

Elle a par ailleurs souligné que cette invitation était une opportunité pour les îles de raconter leur histoire « depuis notre riche histoire mythologique, les romans nationalistes de José Rizal, les récits empathiques sur le climat post-écologique de notre fiction contemporaine, jusqu’aux origines coloniales du capitalisme et à l’humanité de nos populations diasporiques de plus en plus nombreuses. ».

Crédits photo : cherrybueza/unsplash