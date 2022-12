Aux Philippines, la mort suspecte d'un poète, Ericson Acosta

Le poète, musicien et activiste Ericson Acosta aurait été assassiné le 30 novembre 2022, lors d’une opération militaire à Kabankalan, dans la province de Negros Occidental, aux Philippines. L’artiste a été arrêté en 2011 par le pouvoir philippin, avant d’être emprisonné en janvier 2013. Cette condamnation avait mobilisé le PEN International et les centres PEN du monde entier pour sa libération. Aujourd’hui, le PEN International et sa filiale locale demandent une enquête « urgente et transparente » sur les circonstances entourant sa mort.