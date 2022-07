Philippines : une Prix Nobel de la Paix en prison, parce que journaliste

Début juillet, la cofondatrice du site Rappler a perdu son procès en appel — la condamnation pour cyberdiffamation étant alors validée par la cour. Ainsi, Maria Ressa et son ancien collègue, Rey Santos Jr., encourent une peine de prison — même si leur conseil a indiqué que la Cour suprême sera saisie pour annuler les jugements.

Ressa avait reçu le prix Nobel de la Paix en 2021, justement pour la création de son média et l’engagement dont il fait preuve. Critique à l’égard du pouvoir, elle s’extirpe depuis des années de multiples arrestations, poursuites et autres intimidations, dans la perspective de mener à bien son travail sur Rappler.

Philippine, elle fut ouvertement menacée et sommée de se faire — sous peine de se retrouver sur la liste des morts que l’on tente de ne pas trop expliquer. Son média aura pourtant reçu plusieurs récompenses internationales, pour la qualité de ses investigations, et malgré la renommée mondiale du Nobel, les autorités du pays s’acharnent.

En février 2019, Ressa fut arrêtée, une première fois, dans une procédure de diffamation — et de nouveau, deux mois plus tard, cette fois avec un prétexte distinct. Rappler était accusé d’enfreindre la loi locale interdisant à un journal d’avoir un propriétaire étranger.

En mars 2020, nouvelle arrestation, alors qu’elle se trouvait à l’aéroport de Manille et en juin de la même année, un procès expéditif la condamne à six années de prison. En cause, l’homme d’affaires Wilfredo D. Keng, qui entretiendrait des relations avec l’ancien président de la Cour suprême, Renato Corona. Or, si le second n’a fait qu’emprunter une voiture de sport du premier, celui-ci est plongé dans des trafics de drogue et d’être humains…

Au moment du verdict, la division philippine d’Amnesty International condamne, sans réserve, cette farce juridique.

Quelle presse, sinon libre ?

Mais la justice aux Philippines a le bras court – ou bien est-ce le pouvoir qui l’a trop long ? La procédure d’appel fut un parcours du combattant, qui s’est soldé par un échec, début juillet. Et désormais, la scène internationale relaie l’information, autant que les marques de soutiens se multiplient. Ainsi, Amal Clooney, avocate des Droits humains, donne de la voix.

Dirigeant une équipe de conseils internationaux, elle travaille aussi pour Ressa. « La journaliste devrait être louée et non jetée en prison », note l’avocate, ajoutant qu’elle fut « considérée comme coupable, jusqu’à preuve du contraire, et mise dans l’impossibilité de prouver son innocence ».

Et d’en appeler au sens des responsabilités de Marcos Jr, qui a succédé à Rodrigo Duterte à la présidence. Sous le régime de ce dernier, la liberté de la presse a subi les assauts répétés des autorités philippines — Rappler fut ainsi sommé de cesser toute activité… « Malgré ces attaques régulières, venues de toutes parts, nous poursuivrons notre travail. Le journalisme indépendant aux Philippines est plus que jamais nécessaire », assure Maria Ressa.

Le livre dissident

Or, le peuple semble avoir entendu cette exhortation : au moins ceux qui vivent à l’étranger. En effet, un ouvrage sur le dictateur décédé Ferdinand E. Marcos — père de l’actuel président… — a fait l’objet d’un soutien inattendu.

Le fils n’aura jamais prononcé la moindre parole pour dénoncer le comportement de son père. De son côté, la journaliste Raissa Robles, autrice de l’ouvrage, a reçu des messages d’encouragements venus du monde entier.

Un regain d’intérêt qui a conduit les lecteurs à se procurer l’ouvrage pour exprimer leur désaveu autant que leur solidarité. Au point que l’agence de renseignement du pays et son directeur général, Alex Paul Monteagudo, doivent œuvrer à de lourdes stratégies de désinformations pour contrecarrer le mouvement.

La maison d’édition Adarna, qui publie le livre, et d’autres, se voit accusée : elle procéderait à une radicalisation des enfants, et tenterait de semer « les graines de la haine et de la dissidence dans leur esprit ».

Le monde aux aguets

Or, la crise devient globale, quand la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Irene Khan, interpelle le président philippin. « La criminalisation des journalistes pour diffamation entrave les reportages d’intérêt public. Elle est incompatible avec le droit à la liberté d’expression », assure-t-elle sur le site de la Commission des Droits de l’Homme.

Et d’appeler à abroger une législation qui n’a pas sa place dans un État se revendiquant démocratique. En outre, la loi est appliquée avec un effet rétroactif qui rend totalement caduc ce fonctionnement.

Les juges de la cour, dans un effort magistral de veulerie, ont par ailleurs ajouté huit mois et 20 jours à la peine d’emprisonnement maximale autorisée. Problème : en 2020, le délai de prescription pour les délits de cyberdiffamation était de 12 années. La révision des textes a porté à 15 ans son périmètre d’action, permettant de remonter plus loin dans le temps pour agir contre les médias.

Cible du pouvoir en place, devenue symbole de la lutte, Maria Ressa n’est pourtant pas sortie de ses tourments. L’obtention d’un Prix Nobel représente certes un défi direct aux dictatures, et, spécifiquement, aux négligences du pouvoir philippin. Mais la guerre est ici complexe : la vitesse d’exécution de la justice, encore jamais observée, montre combien la liberté de la presse n’a pas… bonne presse.

via Guardian, CNN, Rappler

crédits photo World Economic Forum, CC BY NC ND 2.0, 2014