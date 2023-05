Francfort 2024 : l'invitation italienne, prétexte au “népotisme” ?

L'invitation d'honneur d'un pays par la Foire du livre de Francfort représente un investissement considérable, motivé par la promesse d'importantes retombées économiques pour le secteur du livre et de l'édition.

Après l'Espagne, invitée d'honneur en 2022, et la Slovénie, attendue en 2023, l'Italie occupera donc une place privilégiée au sein de l'événement. « Une opportunité unique pour le pays », se réjouissait Ricardo Franco Levi, président de l'association des éditeurs italiens, en mars 2022. Il avait accepté d'assumer le rôle de commissaire spécial, confié par Dario Franceschini, ex-ministre italien de la Culture.

Des liens qui dérangent

Depuis le début d'année 2022, Ricardo Franco Levi, par ailleurs président de la Fédération européenne des éditeurs, participe, en tant que commissaire spécial, à l'organisation de la venue de l'Italie à la Foire de Francfort 2024.

Pour assumer la communication autour de l'événement, une société belge a été désignée, IFC Next. « Petit détail », relevé par le quotidien Libero : « Le fils de Levi, Alberto, travaille pour IFC Next. » Des liens entre le père et le fils, avec la foire internationale au milieu, qui soulèvent quelques questions.

Auprès du journal, Ricardo Franco Levi s'est défendu : « IFC Next a remporté l'appel d'offres parce que son projet était le meilleur et le plus avantageux. Et mon fils n'a jamais participé à celui-ci [...] », a-t-il assuré, le 26 mai dernier, pour se défendre des accusations de « népotisme ».

« Conscience professionnelle »

Malgré ce démenti, la lettre de démission n'a pas tardé, envoyée directement au ministre de la Culture italien, successeur de Dario Franceschini, Gennaro Sangiuliano. Rappelant que les révélations de Libero posaient « une question qui n'avait pas lieu d'être » et que l'implication d'IFC Next était « sans aucune équivoque », Ricardo Franco Levi met tout de même en avant sa « conscience professionnelle ». « J'ai senti que je devais démissionner », assure-t-il.

Dans un communiqué, le ministre Sangiuliano remercie Ricardo Franco Levi pour le travail accompli à ce jour et sa disponibilité. Il précise toutefois qu'il ne peut pas, d'un point de vue institutionnel, accepter la démission, mais que le gouvernement s'exprimera prochainement, afin de désigner un nouveau commissaire spécial.

Auprès de l'agence italienne Adnkronos, Ricardo Franco Levi a souligné qu'il était « désolé » de devoir quitter son poste avant 2024 et la concrétisation du projet qu'il accompagnait depuis 2017.

Série de polémiques

La démission du commissaire spécial intervient après une précédente polémique, au début de ce mois de mai. Invité par Ricardo Franco Levi à s'exprimer en ouverture de la Foire du Livre de Francfort, le physicien et auteur italien Carlo Rovelli avait finalement été rayé de la liste des convives, pour éviter tout « embarras ».

En effet, Rovelli s'était exprimé, quelques jours auparavant, sur la politique italienne de soutien à l'Ukraine et sur le passé du ministre de la Défense italien, Guido Crosetto, longtemps engagé aux côtés d'une grande entreprise d'armement du pays...

À LIRE - En Italie, l’“affaire Rovelli” ou l'influence culturelle de la droite extrême

Le retrait de l'invitation avait soulevé un élan de solidarité avec Carlo Rovelli, de nombreuses personnalités du monde de la culture y voyant l'influence du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Ricardo Franco Levi était alors revenu sur sa décision, en renouvelant sa proposition au physicien.

Président de l'Association des éditeurs italiens, Ricardo Franco Levi le sera encore jusqu'à la fin officielle de son mandat, en septembre prochain.

Photographie : Ricardo Franco Levi, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)