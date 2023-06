La Slovénie, invitée d’honneur de la Foire du Livre de Francfort 2023

Ces dernières années, le programme de la Foire a connu de nombreux bouleversements : en raison de la pandémie, le calendrier des invités d'honneur avait été perturbé. Le Canada, vedette initiale de l'édition 2020, avait demandé une nouvelle chance de briller lors de l'événement de 2021. L'organisation de la Foire y avait consenti et avait repoussé le programme d'un an. Par conséquent, l'Italie, qui était prévue pour 2023, sera maintenant mise en avant en 2024.

L'invitée d'honneur de l'édition 2022 était l'Espagne, 31 ans après avoir déjà porté ce titre. Comme chaque année, cette mise en avant était la promesse de nombreuses cessions de droits à l'étranger. Voilà une belle opportunité pour la Slovénie...

Des plumes connues à l'international

L’équipe de l’Agence slovène du livre — l'institution gouvernementale qui promeut la littérature nationale — a donc annoncé les auteurs, traducteurs et poètes invités.

Drago Jančar, l'auteur de Katarina, le paon et le jésuite (trad. Antonia Bernard, Libretto), interviendra aux côtés d'Aleš Šteger (Le livre des choses, trad. Guillaume Métayer et Mathias Rambaud, Circé), Ana Marwan, Slavoj Žižek (Bienvenue dans le désert du réel, trad. François Théron, Flammarion), Mladen Dolar (Une voix et rien d'autre, trad. Christine Vivier, Nous), Mojca Kumerdej, Goran Vojnović, Erica Johnson Debeljak, Ana Pepelnik et beaucoup d’autres.

Au total, plus de 70 personnalités seront présentes, dont Maja Haderlap, lauréate du prix Ingeborg-Bachmann en 2011. Son roman L'ange de l'oubli, publié en 2015 aux éditions Metailié et traduit par Bernard Banoun, s'est vendu à plus de 1300 exemplaires (donnée Edistat).

Montagnes et architectures

Juergen Boos, directeur de la Foire, déclare : « Je suis ravi que la présentation de l’invité d’honneur mette aussi l’accent sur la poésie slovène, l’ouvrant ainsi à un lectorat plus large et international. Jusqu’à présent, plus de 80 titres de Slovénie et sur la Slovénie ont été publiés en allemand dans le cadre de ce programme. »

Et d’ajouter : « J’espère également que les échanges professionnels, l’établissement de nouveaux contacts et les partenariats entre éditeurs, auteurs, traducteurs et libraires slovènes et internationaux, résultant du statut d'invité d'honneur, se poursuivront au-delà de la foire de 2023. »

Outre la poésie et la philosophie slovènes, le rôle des montagnes slovènes et l’amour des Slovènes pour la nature figurent parmi les thèmes principaux. L’enthousiasme des Slovènes pour le sport, par exemple l’alpinisme et le cyclisme, sera également représenté à Francfort. Le programme professionnel comprendra des événements qui donneront un aperçu de l’industrie slovène du livre et se concentreront sur la lecture à l’ère des écrans et sur l’importance de la lecture approfondie en tant qu’entraînement cognitif à une époque marquée par la volatilité numérique. Il sera enfin question des méthodes et des moyens de vendre les droits des petits marchés dans un contexte mondial. - Katja Stergar, directrice de l’Agence slovène du livre et responsable du programme de l’invité d’honneur

Jure Sadar, du Studio Sadar, qui se concentre sur la création d’espaces innovants, a dévoilé un hall d’exposition de 2300 mètres carrés, cœur vibrant des activités du Salon. Cet espace ouvert, composé d’auditoriums semi-transparents en forme de nid d’abeilles, favorise les échanges de connaissances, de culture et de littérature à travers des lectures et des débats.

L’exposition Books on Slovenia (Livres sur la Slovénie), agrémentée d’œuvres d’art et de citations poétiques, occupe une place centrale. Elle présentera des meubles inspirés du paysage slovène, réalisés à partir de matériaux recyclés.

Des polyglottes peu traduits

La Slovénie est une zone européenne de transit : son pavillon routier est un lien essentiel entre les économies italienne, autrichienne, allemande et les nations des Balkans. Par ailleurs, elle dispose d’un faible nombre de locuteurs slovènes.

Pour ces deux raisons, les intellectuels slovènes sont polyglottes depuis longtemps. C’est précisément cette réalité qui nourrit la devise « Nids-d’abeilles de mots » : elle symbolise un moyen de communication pour les auteurs, qui transcende les barrières linguistiques.

Les œuvres des écrivains slovènes étaient rarement traduites dans d’autres langues, malgré une politique d’ouverture éditoriale. Cette situation commence toutefois à changer : entre 2019 et 2022, plus de 600 traductions d’œuvres slovènes ont été publiées, soit près de trois fois plus qu’avant le début des activités entourant la Foire de Francfort. Environ un cinquième d’entre elles a été traduit dans les pays germanophones.

Le festival se concentrera en particulier sur la figure d'Alma Karlin, car selon les intervenants, elle « représente une passerelle unique entre la culture allemande et slovène ». Cette écrivaine, exploratrice et polyglotte slovène est décédée en 1950. Elle est surtout connue pour ses voyages à travers le monde, qui ont duré près de huit ans, de 1919 à 1927. Elle a documenté ses aventures dans ses écrits : son livre le plus célèbre est intitulé Vagabondages autour du monde (Potovanja v dolino smrti in druge zgodbe). Publié en 1937, il n'a pas été traduit en français à ce jour.

Alma Karlin, 1920 - Domaine public

Des dizaines d’événements littéraires se dérouleront dans la ville de Francfort, en amont de la Foire. Le programme est désormais disponible. La Slovénie sera également la vedette de la 61e édition de la Foire du livre pour enfants de Bologne (Italie), qui se déroulera du 8 au 11 avril 2024.

Crédits photo : peter boer (CC BY 2.0)