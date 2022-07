Philippines : le média de l'autrice et Prix Nobel Maria Ressa bâillonné

« Nous continuons à travailler, c’est comme d’habitude. » Maria Ressa, Prix Nobel de la Paix et cofondatrice du média d'opposition Rappler, fait la sourde oreille aux ordres du gouvernement philippin. Elle espère « que tout ira pour le mieux » avec le successeur de Rodrigo Duterte, Ferdinand Marcos Jr, comme le relate l'AFP.

Rappler, lancé en janvier 2012 par la journaliste et autrice, est un site web d'information philippin gratuit. Rapidement, le média devient un important organe de contestation du pouvoir ; il critique régulièrement le président Rodrigo Duterte et sa « guerre antidrogue ». Depuis sa création, la plateforme est régulièrement poursuivie par la justice, mais aussi menacée en ligne.

En 2018, la commission philippine des valeurs mobilières a rendu un arrêté annulant l'enregistrement de Rappler au titre de société. En 2015, le site web avait en effet cédé des parts à un investisseur étranger, Omidyar Network, chose interdite par la Constitution. L'équipe de Rappler avait insisté : jamais cet investisseur n'a eu de contrôle sur la ligne éditoriale et la publication.

Pourtant, lors de la conférence internationale des médias du Centre Nordic-West à Hawaï, Maria Ressa a évoqué auprès de la presse la décision de la commission philippine. « La Commission a confirmé la révocation des certificats d'enregistrement pour Rappler Inc. et Rappler Holding Corporation. Nos avocats nous ont informés de cette décision, qui confirme en fait la fermeture de Rappler. »

Le média est accusé d’évasion fiscale, et d'infraction envers la réglementation en matière de propriété étrangère. Le site est également accusé de violation d'une loi de 2012 sur la cybercriminalité. Mais, au-delà de ces aspects juridiques, Rappler est aussi et surtout un contre-pouvoir actif face à la politique du président Duterte.

Toujours selon l'AFP, Duterte avait qualifié Rappler de « média colportant de fausses informations », à propos d’un article sur l’un de ses plus proches collaborateurs. La créatrice Maria Ressa est elle aussi aux prises avec la justice : poursuivie dans au moins sept affaires, elle a été condamnée en 2020 à 6 ans de prison pour cybercriminalité envers Wilfredo Kenge, un homme d'affaires philippin. La journaliste a fait appel de la décision de justice.

Maria Ressa a publié plusieurs livres, notamment Seeds of Terror: An Eyewitness Account of Al-Qaeda's Newest Center of Operations in Southeast Asia (2003) et How to Stand Up to a Dictator (2022).

Des « représailles pour des reportages courageux »

Selon Maria Ressa, le journal va contester le jugement devant la cour d'appel. Mais la communauté internationale, elle aussi, réfute la décision du pouvoir philippin.

Le Centre International des Journalistes (ICFJ) et la coalition Hold the Line, composée de plus de 80 organisations, condamnent l'attaque des autorités philippines. « L'ordre de fermeture de la Commission fait partie d'une attaque sur plusieurs fronts des autorités philippines visant à réduire définitivement au silence Rappler et sa fondatrice, la lauréate du Prix Nobel Maria Ressa. Il marque également une escalade dans la pression exercée depuis des années sur les quelques éditeurs de presse indépendants qui subsistent aux Philippines », a déclaré la direction de Hold The Line.

« Il est temps que le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. tourne la page de la répression des médias et abandonne immédiatement toutes les charges en cours contre Ressa, ses collègues et le groupe de presse Rappler, et prenne des mesures concrètes pour améliorer le climat général de la liberté des médias dans le pays. »

Human Rights Watch, qui garde un œil sur l'affaire depuis plusieurs années, estime pour sa part que le site d'information subit des « représailles pour ses reportages courageux ».

Toutefois, le gouvernement ne semble pas s'arrêter là : le syndicat national des journalistes philippins, le NUJP, a alerté dans un communiqué sur la fermeture de deux autres organes de presse. Bulatlat et Pinoy Weekly, considérés comme « affiliés à des terroristes », ont été bloqués par les fournisseurs d'accès à internet. Pour rappel, les Philippines sont classées au rang 147, sur 180, dans le classement 2022 de Reporters sans Frontières sur la liberté de la presse.

Crédits : Maria Ressa en 2019 (Bogdan Popescu, CC BY-NC 2.0)