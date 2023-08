Sur les route du Kazakhstan : chameaux et pompes à gaz

Première escale depuis Zhanaozen à Chopan-Ata, mosquée souterraine du XIIIe siècle et tombeau de l’ancêtre Chopan, lieu de pèlerinage important pour les musulmans kazakhs. Là, on nous accueille avec respect et on nous offre de passer. Nous acceptons avec plaisir. Dans la yourte centrale en béton, on s’assied sur des futons colorés autour de longues tables basses.

Il y a toujours à disposition des biscuits, des dattes, des friandises et du thé à la façon kazakhe (dans un petit bol, on met d’abord une bonne lampée de lait, du thé très fort, et on rallonge avec de l’eau bouillante). Il y a toujours aussi du pain frit en galettes ou en petits beignets que l’on peut tartiner de crème.

Nous avions entendu parler de cette abondance et de ces tablées de contes des steppes, mais n’étions jamais tombés sur des images illustrant les rumeurs : c’est parce qu’il est interdit de prendre des photos ! Mais la légende est donc vraie.

Ici, il y a un sacrifice de mouton par jour, permettant à tout le monde de venir manger gratuitement le soir. Lorsqu’on s’attable à la nuit tombée — on mange ici vers 23 h ! — on nous sert de la soupe de mouton et de nouilles en petits rectangles, de la salade de tomates à l’aneth, une salade de betteraves et céleris, et enfin des patates bouillies, avec du mouton et son foie.

Il y a deux grands dortoirs pour que tous et toutes puissent venir se reposer à toute heure du jour et de la nuit. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Il suffit de prendre un futon, un oreiller et une couverture et de s’installer où bon vous semble.

Les toilettes sont un trou creusé dans le sol, il n’y a pas d’eau courante ; seulement de grandes citernes dans lesquelles on peut puiser une eau à peu près fraîche. Le matin, un homme arrose les arbres et les rosiers avec concentration… C’est le dernier jardin que nous verrons avant un moment, un bel apport de fraîcheur dans les steppes où il commence à faire bien chaud !

C’est d’ailleurs couverts de la tête aux pieds, confiants et sereins, emplis des bons vœux et des prières des habitants et habitantes que nous quittons les lieux. En route, nous croisons encore des chameaux, des vaches, des tortues, des chevaux, des papillons ! Des hérissons et des serpents, ces derniers cependant écrasés sur l’asphalte.

Nous rejoignons Bozzhyra, montagne sacrée et lieu important de la culture kazakhe. Borjan a insisté pour que nous fassions le détour, des étoiles dans les yeux. C’est isolé, nous quittons la route principale et confortablement goudronnée pour les pistes tracées par les 4x4. Pour nous, cela revient à trois heures de rodéo dans des rigoles de terre sèche, parfois si gondolées que nous perdons les pédales !

Après des kilomètres à travers ces steppes désertiques, les larmes aux yeux, nous arrivons devant ce grand roc dressé entre les falaises. Il est tard, nous sommes affamés, et il y a trois campements de touristes en 4x4 déjà installés sur les lieux ! Ah !

Nous tournons la tête en tous sens… que faire ? Mais l’un d’eux nous fait des signes. Nous sommes à trois cent mètres environ… voyant que nous ne réagissons pas (nous hésitons vraisemblablement à les rejoindre) ils sortent un projecteur et des torches et commencent à faire du morse ! Nous nous regardons, étouffons un rire étonné et allons les rejoindre. Nous voici avec un groupe d’expédition au concept nouveau pour nous : les touristes campeurs voyagent avec les locaux, qui partagent leur culture en cuisinant dans les paysages de leur terre natale. Ils nous invitent à manger et à camper à leur côté… ils ont même une douche, et un des organisateurs kazakhs ne tarde pas à sortir sa dombra. Nous.Sommes.Aux.Anges.

Le matin, tout le monde a disparu. Nous nous retrouvons seuls devant Bozzhyra dans toute sa splendeur, enveloppés de sa seule présence époustouflante, entre les rochers blancs, dans la poussière et le soleil éclatant. Nous reculons quelque peu et de la bâche extérieure de la tente nous construisons un abri contre le soleil, décidés à rester une nuit de plus. Avec un peu de chance, nous serons seuls sous les étoiles !

Randonnée et grimpe, une bonne sieste et beaucoup d’eau — nous avons des réserves. Mais voilà que dans la soirée, un groupe de trente (trente !!) bloggeurs et bloggeuses kazakhes déboulent dans de pimpantes voitures tout terrain : c’est pour la promotion du nouveau modèle automobile X ! Alors que nous cuisinons en jouant aux petits chevaux, un drone nous survole…

Le groupe s’en va au coucher du soleil. Nous savourons enfin le silence et la grandeur de ce qui nous entoure… pour les quelques secondes où nous parvenons à maintenir nos paupières ouvertes ! Nous tombons de fatigue.

À bientôt, pour de nouveaux coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator