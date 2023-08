Mort de Philippe Curval : plus qu'un Monsieur de la SF, une “Tronche”

Né Philippe Tronche le 27 décembre 1929, l’écrivain, illustrateur, connu avant tout pour son œuvre de science-fiction débutée en 1956, Philippe Curval s’est éteint. Il aura parcouru son chemin en compagnie des surréalistes, côtoyant des écrivains célèbres tels que Boris Vian et Topor. En tant qu’auteur de classiques de la science-fiction et de romans qui défient toute catégorie, il se distingue comme un authentique observateur de son époque et des changements radicaux qu’elle a connus.

L’éditeur et cofondateur de La Volte, Mathias Echenay, nous racontait l’une de leurs plausibles rencontres : « [Philippe] raconte à qui veut l’entendre qu’en 2004, je l’aurais quasiment harcelé ! Oui, à cette époque il était critique au Magazine Littéraire, et nous venions de créer La Volte pour publier La Horde du Contrevent. Nous avions désespérément besoin d’une critique affluente pour attirer l’attention sur ce livre. Mais je crois qu’il ne l’a jamais reçu. Plus tard, il nous a aidés à mettre en lumière d’autres auteurs, à commencer par Stéphane Beauverger. »

Philippe Curval naît en 1929 à Paris dans une famille de dentistes et de pharmaciens. Très jeune, il se passionne pour l'art et l'hédonisme, baignant dans l'univers des peintures abstraites d'Ernst et de Miro qui ornent les murs de sa chambre. Son père, converti alors en collectionneur et marchand de tableaux, lui inculque le goût de la modernité et de la radicalité, qui émaillera des années plus tard sa pratique artistique, et son aptitude à capturer l'esprit d'une époque et anticiper l'avenir.

Le jeune Philippe, avide de liberté, s’accommode mal de l’école qu’il préfère déserter pour fréquenter la cinémathèque de Paris. Après avoir travaillé comme assistant photographe, soumis au service militaire, il simule la folie pour se faire reformer et rentre à Paris où il rejoint la première librairie de science-fiction en France, La Balance 2.

C’est dans ce lieu, situé au cœur du bouillonnement du quartier de Saint Germain des près, point de rendez-vous des intellectuels et artistes de l’époque, qu'il rencontre Robert Doisneau, Michel Butor, Boris Vian et Roland Topor, avec lesquels il partage le goût de ce nouveau genre qu’est la science fiction américaine.

Feu de tous bois

Il consacre des articles à Max Ernest et fait paraître entre 1995 et 1998, quatre ouvrages sur des artistes importants, Yann Kersalé, Roger-Edgar Gillet, Hervé Télémaque, Gérard Guyomard. Boulimique de création, il réalise des collages inspirés des œuvres de Max Ernst pour la revue Fiction, première revue de SF en France, mais aussi des céramiques sous l’influence de l’art brut qui émerge alors. En 1985, il participe à l’exposition Les Immatériaux au Centre Georges Pompidou sur les rôles de la technologie dans la modernité, travaillant sur la définition de mots par Internet avec des physiciens, des philosophes, des sociologies. Plus récemment, il expose l’un de ses collages au Centre Pompidou Metz dans le cadre de l’exposition Les Portes du Possible (2022-2023).

Alors, Curval et l’art, une histoire d’amour ? C’est le cas de le dire puisque c’est par ce biais qu’il rencontre en 1960 celle qui sera sa compagne à vie : Anne Tronche, critique d’art et curatrice élève de Jankélévitch et de Claude Rivière. Elle lui apprend l'art contemporain et lui fait découvrir le Nouveau réalisme, un mouvement artistique français des années 1960 qui compte parmi ses représentants Nikki de Saint Phalle, Martial Raysse, Daniel Spoerri, ou encore Yves Klein : un pendant français du Pop art américain qui cherche à créer des œuvres en utilisant des matériaux et des objets de la vie quotidienne, qui cherche à représenter le réel et la société de consommation.

Rosépine Tronche se présente ainsi comme un hommage à ce mouvement et à la culture populaire, autofiction sur la passion pour l'art et l'avant-garde, ou apparaissent, en ombres chinoises les rencontres stimulantes qui ont façonné la vie de Philippe Curval. Plongez dans l'univers du Nouveau réalisme et du Pop art, et laissez-vous inspirer par la vision radicale de Philippe Curval pour capturer l'esprit de son époque, à l’âge d’or du Jazz et de la liberté qu’on été les années 1960.

Le monde de la science-fiction

Philippe Curval est une figure fondatrice de la science-fiction française, au milieu du siècle précédent. Il a publié de nombreux romans, nouvelles et essais depuis les années 1960. Employé de la première librairie de science-fiction établie rue des Beaux arts, La Balance 2, aux côtés de Valérie Schmidt, sa créatrice, au début des année 1950, Philippe Curval participe au mouvement littéraire souterrain qui fonde la science fiction française, avec Gérard Klein, Jacques Sternberg ou encore Boris Vian, traducteur pour la collection Présence du Futur du Monde.

En 1954, ils sont parmi les premiers à croire que la SF est la grande littérature du XXe siècle et bien décidé à promouvoir ce genre venu des Etats-Unis, ils organisent une exposition dédiée à la science-fiction : Présence du futur.

Très vite, le noyau dur des amateurs de science fiction – se stabilise autour de la figure Alain Dorémieux, fondateur de la revue Fiction, première revue de SF en France pour laquelle Philippe Curval écrit et réalise des couvertures. Les défenseurs du genre se réunissent dès 1955 tous les lundis autour d’un repas ouvrant la voie aux déjeuners du lundi qui connaîtront leur âge d’or dans les années 1990, et où se succèderont A. Jodorowski, Topor, mais aussi des monuments de la SF américaine, Frank Herbert, Richard Matheson, ou encore Robert Silverberg. Une tradition perpétuée jusqu’en 2020 par Philippe Curval, André Ruellan, Marianne Leconte et Gérard Klein.

Le travail critique de Philippe Curval sur la SF, commencé dans Galaxie, se poursuivra au Monde (1976-1980), et dans le Magazine littéraire (1986-2012) se poursuit avec le lancement d’anthologies de science-fiction qui contribuent à révéler des auteurs : Futurs au présent (1978) avec Jean-Pierre Vernay, Serge Brussolo et Jean-Marc Ligny; et Superfuturs (1986) consacré à la très jeune SF française. MaisPhilippe Curval demeure avant un écrivain majeur, traduit dans quatorze pays, avec à son actif plus de quarante volumes.

Philippe Curval restera comme l'un des principaux auteurs de la "nouvelle vague" dans la SF française, un mouvement émergent dans les années 1960, son approche expérimentale, foisonnante, terriblement sensuelle et littéraire du genre lui ont valu plusieurs distinctions. Le prix Jules Verne pour Le Ressac de l’espace (Hachette/Gallimard, « Le Rayon fantastique », 1962), le Grand Prix de la Science-fiction française pour L’Homme à rebours (Robert Laffont, « Ailleurs & Demain », 1974), le prix Apollo pour Cette chère humanité (Robert Laffont, « Ailleurs & Demain », 1976).

