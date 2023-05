Des Cévennes à New York : Rosépine de Philippe Curval 

Née à Pont-de-Montvert, dans les Cévennes, Rosépine fuit dès son plus jeune âge le foyer familial pour gagner Paris. Certaine de porter en elle un destin singulier, elle entend mener une vie industrieuse, libre et voluptueuse dans le Paris des années soixante et rencontrer les artistes de l’époque. Elle deviendra tour à tour maçonne, styliste en tricot pour les plus grandes maisons de mode.

C’est au cours d’un passionnant voyage à pied à travers les Cévennes, où sévit le dépeuplement, qu’elle vit une aventure sensuelle avec un inconnu dont elle aura un fils. Découvrant la Garde-Guérin, magnifique site, ancien siège des chevaliers passeurs, Rosépine décide de s’y installer et d’attendre ce que lui réserve l’avenir.

Après quelques années à travailler dans le bâtiment, elle est saisie d’une révélation. Il lui faut, sans tarder, peindre sur le mur de sa grange une fresque qui reproduira le village. Son style si particulier interpelle un galeriste, qui lui propose de venir réaliser son œuvre chez lui. Abandonnant fils et amant, elle volera de succès en succès jusqu’à New York, où elle découvrira le véritable sens de son existence.

Paysages magnifiques, rencontres amoureuses et sensuelles, plongée visionnaire au cœur de l’art contemporain, l’auteur s’inspire de faits et personnages issus de ses fantasmes familiaux, pour raconter une époque, dans un tourbillon des sens. Plus qu’une autofiction, une extrafiction.

Les éditions La Volte nous en offrent les premières pages, alors que le roman sort ce 4 mai.

Né Philippe Tronche à l’aube des années trente, Philippe Curval a cheminé avec les surréalistes, fréquenté de nombreux écrivains comme Boris Vian, Topor. Auteur de classiques de la science-fiction et de romans inclassables, Philippe Curval est un véritable témoin de son temps et de ses bouleversements.