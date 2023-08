Violette and Co : la librairie féministe et LGBTQI+ (r)ouvrira en septembre

Après la fermeture définitive de la librairie en 2022, « six femmes, féministes, lesbiennes et issues du milieu du livre, des milieux associatifs et artistiques », toutes fidèles clientes de Violette and Co, avaient levé des fonds pour reprendre le commerce.

Pour ce faire, ces clientes, parmi lesquelles Lucile Regourd, Olivia Sanchez et Loise Tachon, ont créé la coopérative Violette and Coop en février 2022. Une campagne de financement participatif a ensuite débouché sur un montant de 172.000 €... « On a eu beaucoup de soutien, et c’est ainsi qu’on s’est rendues compte que ce lieu n’était pas seulement unique pour nous, il était unique pour toute une communauté » explique Lucile Regourd à Actu Paris.

« S’inscrire dans la continuité »

Ouverte en 2004, la librairie du 11e arrondissement a accueilli des figures du féminisme, dont la philosophe américaine Judith Butler (Le Vivable et l'Invivable, avec Frédéric Worms aux éditions PUF), l’autrice de bande dessinée Alison Bechdel (Le Secret de la force surhumaine aux éditions Denoël Graphic, trad. Lili Sztajn) ou encore l’écrivaine Virginie Despentes (Cher connard aux éditions Grasset). Sur les étagères se côtoyaient romans, essais, beaux livres, polars, BD, livres jeunesse, et revues dont les thématiques centrales étaient le féminisme, et plus généralement les questions de genre.

Violette and Co proposait des récits de nos vécus, on pouvait y trouver des histoires d’amour entre femmes… Ce lieu m’a aidé à me constituer en tant que féministe. - Olivia Sanchez

Les repreneuses comptent s'inscrire dans les pas de Catherine Florian et Christine Lemoine. Toujours dans le même arrondissement, Violette and Co se situera au 52 rue Jean-Pierre Timbaud (au lieu du 102 rue de Charonne). Le premier objectif reste identique : « mettre en lumière des écrits féministes, de personnes LGBTI+ et de minorités », explique le collectif à Madmoizelle.

Il est souvent compliqué pour les personnes LGBTI+ de se rendre en librairie et de demander des ouvrages qui parlent de leurs vécus, notamment par peur du jugement. Il est encore plus compliqué d’avoir accès à des conseils pointus sur des ouvrages féministes ou LGBTI+ qui sont souvent méconnus, invisibilisés ou oubliés. - Le Collectif Violette and Co

Se projeter

En juin 2022, les anciennes propriétaires avaient déclaré dans Le Monde : « On trouve ça formidable ! Elles font preuve d’une grande reconnaissance et ont la volonté de perpétuer l’esprit de Violette and Co. Des choses vont changer, certes, mais on est en toute confiance. »

En effet, les nouvelles propriétaires ambitionnent de créer une librairie doublée d'un « lieu de vie ». L'établissement sera donc composé d'un espace livre, d'un café d'une dizaine de places assises, ainsi que d'une surface dédiée aux associations. Le tout, dans un espace plus grand que la précédente adresse, avec 80 m2 au rez-de-chaussée et 65 m2 au sous-sol.



On voulait un lieu où l’on puisse s’attarder, échanger, créer des ateliers et des événements tout en maintenant l’activité de la librairie. — Olivia Sanchez

Les propriétaires ont également précisé que le fond initial de la libraire sera conservé, auquel s'ajouteront quelques nouveautés. Plus que quelques semaines à patienter pour découvrir la renaissance de la librairie Violette and Co...

Crédits photo : violetteandco.librairie / Instagram