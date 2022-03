Un collectif oeuvre à la renaissance de Violette and Co, la librairie féministe

L’association, créée pour l’occasion par un collectif de 8 femmes engagées, a intitulé son projet Ensemble, réouvrons Violette and Co. Un projet associé au lancement d'une campagne de financement participatif sur la plateforme des associations, HelloAsso. Ce financement permettrait, selon le collectif, de « racheter le fonds de commerce, trouver un local et y faire les travaux nécessaires ! »

Fondée en 2004 par Catherine Florian et Christine Lemoine, Violette and Co était la seule librairie parisienne à réunir une triple orientation, lesbienne, LGBTQI+ et féministe. Après plus de quinze ans d'existence rue de Charonne, les gérantes ont annoncé, fin 2019, leur intention de revendre la librairie. Un projet retardé par la pandémie, finalement officialisé.

Un projet soutenu par les fondatrices

Les deux fondatrices de la librairie féministe ont apporté leur soutien à l’association et à leur projet dans un message publié sur Facebook : « Nous sommes vraiment heureuses que l’esprit qui nous a animées pour la créer puisse perdurer grâce à une nouvelle équipe dynamique et engagée réunie dans l’association Violette and Coop », expliquent-t-elles, avant de poursuivre : « Nous soutenons cette association dont le but est de réunir des fonds en commençant par une campagne de financement, de trouver un nouveau local dans l’est parisien, de mettre en place une coopérative qui gérera la future librairie Violette and Co. »

Et de conclure : « Nous accompagnons avec élan leurs démarches à chaque étape de cette reprise. Nous avons grand espoir que ce projet se réalise et nous vous remercions, par avance, du soutien que vous pourrez leur apporter, sous quelque forme que ce soit. »

En réaction à ce soutien des deux propriétaires historiques de la librairie féministe, le collectif, porteur du projet de financement participatif, a expliqué apprécier « leur confiance et les conseils [...] prodigués depuis le début du projet. »

L'association Violette and coop se présente comme un « collectif de féministes, lesbiennes, libraires, éditrices, militantes très attachées à la librairie Violette and Co ». Si le financement participatif s'avère être un succès, cette équipe a déjà annoncé vouloir placer la librairie sous le statut de société coopérative, afin « d'assurer une égalité aussi bien salariale que décisionnelle pour toute notre équipe ».

Au 8 mars, le collectif a déjà réussi à collecter 22.185 €. Il reste encore 76 jours pour atteindre l'objectif fixé de 200.000 €, et ainsi faire revivre la librairie féministe. L’association a pour projet de rouvrir l'établissement dans un nouveau local, et ce, pour le mois de juin.

Crédit : ActuaLitté, CC BY SA 2.0