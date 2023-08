Le livre, “un enjeu d’influence idéologique majeur

Vents mauvais sur la liberté de publication

La censure, le 17 juillet, par le ministère de l’Intérieur du livre jeunesse Bien trop petit pour cause de « description complaisante de scènes de sexes très explicites » fait souffler un vent mauvais sur la liberté de publication.

Elle est d’autant plus scandaleuse que l’ouvrage s’inscrit dans une collection dédiée au corps et à la sexualité, et que l’éditeur a pris soin d’avertir ses lecteurs adolescents en quatrième de couverture.

Plus largement, cet événement intervient dans un contexte de menaces grandissantes et préoccupantes sur la liberté éditoriale. L’intégration des deux premiers groupes d’édition français, Editis et Hachette, au sein de deux pôles médiatiques puissants montre que le livre est devenu un enjeu d’influence idéologique majeur.

Dans ce contexte, nous défendrons avec la plus grande vigueur les principes fondamentaux que sont l’indépendance éditoriale et la liberté de publication, sans lesquels l’édition de livres ne peut exister.

Le Syndicat National du Livre et de l'Édition - CFDT

Photographie : illustration, Benjamin Reay, CC BY-NC 2.0

