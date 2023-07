Allemagne : des éditeurs d'extrême droite devant la justice

Deux hommes, âgés de 40 et 37 ans, et une femme de 38 ans ont été accusé d'appartenir et de diriger une organisation criminelle, à Dresde, capitale du Land de la Saxe, à l'est de l'Allemagne. Le 21 juillet dernier, le procureur a déroulé les chefs d'accusation, pointant notamment la distribution d'ouvrages relayant l'idéologie d'extrême droite et des propos antisémites.

Leur maison d'édition, Der Schelm, opérait depuis la commune de Röderaue et le Land voisin de Brandebourg, mais aussi sur internet, avec une distribution des ouvrages en ligne, depuis un site dédié.

En quelques mois d'activité, les trois associés avaient écoulé près de 46.000 exemplaires de leurs livres, pour un chiffre d'affaires approchant des 800.000 € en décembre 2020. Lors des perquisitions, la police a mis la main sur des stocks conséquents, d'une valeur estimée à 900.000 €.

La maison a été créée en 2014 par Adrian Preißinger, producteur musical néo-nazi ayant fait ses armes au sein du journal du Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD), principal représentant de l'extrême droite dans le pays. Plusieurs fois déplacé, le siège de la structure s'est même retrouvé en Thaïlande, pour des raisons légales, mais la police, outre-Rhin, s'intéresse depuis plusieurs années à ses activités.

Arrêtés en juin 2022, les trois prévenus ont été relâchés entre temps, dans l'attente de leur procès.

La bête rôde toujours

Parmi les trois accusés, un certain Enrico Böhm, qui fut conseiller municipal NPD de la ville de Leipzig. Böhm aurait repris la gestion des opérations de Der Schelm en 2018, avant d'y faire entrer un autre ancien du NPD, Matthias B., rapporte le Leipziger Volkszeitung.

Les obsessions de l'extrême droite et du NPD en particulier ont ainsi nourri la ligne éditoriale de la maison, qui publiait Mein Kampf d'Adolf Hitler — en version non commentée —, et d'autres textes antisémites nazis. La structure assurait que ces ouvrages étaient mis à disposition « à des fins scientifiques », comme le rappelle le Leipziger Zeitung, ce qui permettait d'en couvrir d'un voile d'intérêt historique la distribution.

D'autres titres de la maison prouvaient prétenduemment que les populations juives commettaient plus de crimes ou encore que l'Holocauste n'était qu'une pure invention.

Photographie : un néo-nazi lors d'un rassemblement à Bretzenheim (Rhénanie-Palatinat), en Allemagne, le 20 novembre 2022 (illustration, Kai Schwerdt, CC BY-NC 2.0)