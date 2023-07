Les propos d'un auteur à l'antenne coûtent 500 000 € à C8

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, s'est une fois de plus penchée sur les programmes de la chaine C8, et plus particulièrement l'émission Touche pas à mon poste ! du 9 mars 2023.

Un mois après l'accident du 10 février impliquant l'humoriste Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne, le programme revenait sur la consommation de drogue dans les milieux artistiques et politiques. Devant l'animateur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, l'auteur Gérard Fauré, qui a publié trois livres aux éditions Nouveau monde, déroule des explications et, surtout, des accusations.

Une antenne non maitrisée

Présenté comme « l'ex-dealer du tout Paris » — le titre apparait sur la couverture de ses livres —, Fauré « a accusé nommément plusieurs personnalités publiques de consommation de produits stupéfiants, et même de trafic de ces substances pour l'une d'entre elles, ainsi que de pédophilie et de consommation “d'adrénochrome”, une substance présentée à l'antenne comme étant issue de sang d'enfants kidnappés et sacrifiés », rapporte l'Arcom.

Des propos « de nature à porter atteinte aux droits des personnes [...], nommément désignées ou identifiables par leur titre au cours de la séquence », selon l'autorité. Cette dernière encadre l'exercice de la liberté d'expression et de communication audiovisuelle, pour éviter toute dérive, et ne peut que constater le « défaut de maîtrise de l'antenne » par l'éditeur, la chaine C8.

Ainsi, « les déclarations de l'invité n'ont pas été fermement et immédiatement contredites, alors pourtant qu'elles étaient prévisibles au regard des propos publics de l'intéressé ». Au contraire, Cyril Hanouna encourage son interlocuteur, enduisant par ailleurs d'un vernis de crédibilité des propos infondés et complotistes : « C'est une pratique, apparemment ça existe et ça il a raison de le dire, parce que ça, ça c'est très grave aussi, ce qu'il dit Gérard, et c'est important qu'il le dise. »

500.000 € d'amende

Le défaut de maitrise de l'antenne pointé par l'Arcom contrevient à une délibération du CSA [ancêtre de l'Arcom, NdR] de 2018, qui précisait que « l'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent ».

L'autorité met la chaine C8 en demeure de se conformer à ses obligations d'éditeur à l'avenir, mais ne s'arrête pas là : « Au regard, d'une part, de la nature et de la gravité des manquements [...] et, d'autre part, des précédentes sanctions mentionnées au point 5 déjà prononcées pour des violations antérieures de ces mêmes obligations, il y a lieu de prononcer une sanction de 500 000 euros, à l'encontre de la société C8. »

La chaine, propriété du groupe Vivendi, est en effet une habituée des défauts de maitrise de l'antenne, en particulier dans l'émission Touche pas à mon poste !. L'Arcom a ainsi sanctionné, en mai dernier, des propos insultants de Cyril Hanouna contre la maire de Paris, prononcés à l'antenne en octobre 2022. Quelques mois plus tôt, en février 2023, une amende au montant record, de 3,5 millions €, tombait, pour des insultes de l'animateur à l'encontre du député France insoumise Louis Boyard, en novembre 2022.

En février 2022, l'Arcom avait mis en demeure C8 après une publicité clandestine de Cyril Hanouna, à l'antenne, pour... son propre livre.

Médias et déontologie

Rappelons que la chaine C8 appartient au groupe Vivendi, engagé dans une procédure de rachat du groupe Lagardère et de sa filiale d'édition, Lagardère Publishing, qui comprend notamment Hachette Livre. Pour mener à bien cette acquisition et la faire valider par les autorités européennes, le groupe de Vincent Bolloré cèdera Editis, son propre groupe éditorial.

L'amende et les nombreuses sanctions infligées à C8 ne manqueront pas d'évoquer la grève en cours au Journal du Dimanche. Ce titre, propriété de Lagardère - et, donc, bientôt de Vivendi - est à l'arrêt depuis plusieurs semaines après le débrayage de ses travailleurs, opposés à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, marqué à l'extrême droite, à sa direction.

Sa nomination interroge, puisqu'elle s'inscrit dans le sillon idéologique porté par le groupe Vivendi mais survient avant même la validation de l'acquisition de Lagardère... La Commission européenne se pose d'ailleurs cette question, autour de laquelle elle a déclenché une enquête.

Lors des négociations avec Lagardère, les journalistes du JDD ont demandé la mise en place d'une charte déontologique, rapporte Libération, pour interdire « la publication de propos racistes, sexistes et homophobes et plus généralement de contenu discriminant ou haineux ». Une clause refusée par Lagardère News, qui a annoncé le 24 juillet une rupture des négociations.