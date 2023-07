Balzac et Daumier : de La Comédie humaine à la comédie urbaine 

Cette proximité a été souvent mise en avant, notamment par Charles Baudelaire qui exprima dans ses écrits que « la véritable gloire et la vraie mission de Gavarni et de Daumier ont été de compléter Balzac, qui d’ailleurs le savait bien, et les estimait comme des auxiliaires et des commentateurs ».

L'exposition, tenue au sein même de la maison où Balzac vécut de 1840 à 1847, présente une soixantaine de gravures de Daumier ainsi que quelques-unes de ses peintures, établissant ainsi un dialogue entre deux œuvres qui s'harmonisent et se complètent. Pour enrichir et actualiser cette vision des Parisiens à l'époque, le parcours propose également des dessins de plusieurs caricaturistes et illustrateurs contemporains.

Analyser le quotidien

La première partie de l'exposition met en évidence l'intérêt partagé par Balzac et Daumier pour la classification sociale et la pertinence toujours d'actualité de leur analyse du quotidien des Parisiens. Cette analyse aborde les incertitudes liées aux transports urbains, les surprises de la vie nocturne, la gestion des animaux domestiques ainsi que la qualité aléatoire des restaurants.

Honoré Daumier, La journée du célibataire (détails), lithographie, 34 x 24,5 cm © Paris Musées / Maison de Balzac

Avec son œuvre La Comédie humaine, Balzac propose une classification des « espèces sociales » similaire aux travaux menés sur les végétaux et les animaux au siècle précédent. Les descriptions qui ouvrent ses romans dépeignent ainsi différents types de personnages, tels que le commerçant, le notaire ou le petit rentier, caractérisés par un accessoire, une attitude ou une expression particulière.

Ces « marqueurs sociaux », bien que le terme n'existait pas à l'époque, influencent consciemment ou inconsciemment la manière dont nous catégorisons les personnes que nous rencontrons, et ils jouent un rôle crucial dans la formation de notre première impression. Ce processus peut être assimilé à la caricature, et c'est précisément là que se rapproche le travail de Daumier. Les caricatures humoristiques de Daumier et les descriptions de Balzac sont ainsi présentées côte à côte, avec un ton léger, permettant de mettre en perspective ces deux formes d'expression artistique.

Des regards contemporains

Cette section met en évidence le fait que bien que les Parisiens aient évolué, les perspectives adoptées par Daumier et Balzac continuent de nous permettre d'observer et de comprendre la société contemporaine. Des dessins de Belom, Coco, Fabrice Erre, Faro, Foolz, Gab, Didier Marandin et Robabée sont présentés ici pour enrichir cette vision caricaturale.

Sous le prisme de la caricature, on découvre l'aspect humain de l'art. En outre, une sélection de peintures rappelle que Daumier, en plus d'être un grand caricaturiste, a créé des œuvres moins connues et rarement exposées de son vivant, démontrant ainsi la profondeur psychologique de son art. De même, Balzac, tout en étant sensible à l'importance des premières impressions, plonge au cœur même de l'âme humaine. Les personnages de sa Comédie humaine se caractérisent par leur humanité, même les personnalités les plus marquées n'incarnent ni la perfection, ni le mal absolu. Certains de ces personnages atteignent ainsi une profondeur psychologique inégalée.

Honoré Daumier, Les Joueurs d’échecs, 1863-1867, huile sur panneau, 24,8 x 32 cm © Paris Musées / Petit Palais

Honoré Daumier, Trio d’amateurs, 1863-1867, huile sur panneau, 21,5 x 27,5 cm © Paris Musées / Petit Palais

Chez Daumier, la complexité psychologique est rarement perceptible dans ses lithographies, mais elle se manifeste de manière évidente dans ses peintures. Ces réalisations tardives, caractérisées par une qualité de matière, de construction et de couleur qui évoque les grands maîtres anciens tels que Rubens, Greuze et Fragonard, témoignent d'une profonde empathie envers les modèles et d'une humanité qui résonne à l'universel.

Le peuple urbain représenté par Daumier rappelle ainsi les paysans dépeints par Jean-François Millet : on retrouve la même lourdeur dans les silhouettes courbées vers le sol et la même profondeur de l'être humain, isolé dans ses pensées. Bien que ces peintures soient postérieures à la mort de Balzac, elles établissent un lien spirituel très fort entre Daumier et le romancier.

Un album sera édité à l’occasion de cette exposition. Il rassemblera une quarantaine de gravures de Daumier en correspondance avec des citations de Balzac.

Crédits photo : Honoré Daumier, Émotions parisiennes (détails), lithographie, 24 x 24,3 cm © Paris Musées / Maison de Balzac