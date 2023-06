Balzac, Flaubert, Zola, tous auteurs de... fautes d'orthographe

« Pyrénnées », « Je sortis et j’entrai dans une brasserie où j’absorbai deux tasses de café et quatre ou cinq petits vers pour me donner du courage », « Ta pension de retraite et le peu que j’ai, en mon nom, nous suffira », « Et, pendant qu’il séchait ce haillon désolé/D’où ruisselait la pluie et l’eau des fondrières/Je songeais que cet homme était plein de prières », « C’est ce que je demande, s’écria-t-elle, en se levant debout. »

Toutes ces citations frappées du sceau de l'erreur, reprises dans l’ouvrage Les plus jolies fautes de français, d’Anne Boquel et Étienne Kern, édité chez Payot, sont tirées, dans l’ordre, d’un récit de jeunesse de Gustave Flaubert, de la nouvelle La Patronne de Guy de Maupassant, de La cousine Bette de Balzac, du poème Le Mendiant des Contemplations de Victor Hugo, et du Rouge et le Noir de Stenhal.

Un moyen de rassurer certains : non, les erreurs orthographiques ne révèlent pas le manque de qualité d’un texte, mais au mieux une inattention, ou au pire, une méconnaissance technique. Oui, maîtriser l’orthographe relève d’abord d’un marqueur social. Après on excusera ces grandes figures des lettres françaises, nul correcteur automatique pour les seconder...

Le jeune Flaubert retrouvé

La première faute citée, réalisée par le grand styliste du Croiset, « Pyrénnées », a été révélée par le bibliophile Jacques Letertre, qui avait acquis en décembre 2021 le manuscrit du texte dont elle est tirée, Pyrénées et Corse, pour 53.000 €.

Ce récit de voyage est réédité ce 1er juin par Folio, avec trois autres textes de jeunesse, après la redécouverte de deux manuscrits, connus des experts de l’auteur de l’Éducation sentimentale, mais dont on avait perdu la trace depuis 1931.

Les deux textes en question sont Pyrénées et Corse donc, ainsi que Novembre. Spécialiste de Flaubert, Yvan Leclerc a pu entièrement revoir les deux textes par l’entremise du document de Jacques Letertre et de l'achat du manuscrit Novembre, en novembre 2022, par la métropole de Rouen, ville de naissance de l’auteur de Salammbô, pour 143.000 €.

Novembre « décrit l’éveil de la sexualité chez un adolescent ». Le second, Pyrénées et Corse, un voyage réalisé à 18 ans qui dura du 22 août au 1er novembre 1840, offert au futur romancier pour avoir obtenu son baccalauréat, très difficile à valider à l’époque. Déjà dans ce texte de jeunesse, un esprit qu’il gardera toute sa vie : « Haine de ce qui restreint, émotion de la liberté. » Plus tard, il racontera son périple en Égypte avec une voix de la maturité.

Retrouvé en Allemagne

Ce récit de voyage a été imprimé pour la première fois dans les œuvres complètes de l’écrivain en 1910, soit 30 ans après sa mort : « Dans les éditions posthumes à l’époque, on n’attachait pas la même attention farouche à la lettre du manuscrit que de nos jours. L’essentiel de Flaubert a été publié après sa disparition. Il n’a donc pas pu relire et il y avait des erreurs », développe Jacques Letertre auprès de l'AFP.

Le récit de voyage qui contient le mot « Pyrennées » est plusieurs fois paru, mais sous des noms comme « Voyage dans les Pyrénées et en Corse » et « Pyrénées-Corse » : « Même le titre choisi par Flaubert est trompeur puisqu’en vérité il visite tout le sud de la France, de Bordeaux à Bastia en passant par Carcassonne et Toulon », ajoute Jacques Letertre.

Ce dernier a acquis le manuscrit à l’occasion de la dispersion des collections d’Aristophil, une société d’investissement dans ce type de pièces qui a fait faillite en 2016. L’entreprise avait récupéré le trésor en 2004 en Allemagne où il était parti lors de la liquidation en 1931 de l’héritage de la nièce du romancier, Caroline Hamard.

Si Gustave Flaubert a beaucoup écrit dès son plus jeune âge, il publia son premier texte en 1857 seulement, un certain Madame Bovary. Il avait 45 ans.

Crédits photo : Frédéric Bisson (CC BY-SA 2.0)