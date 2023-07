Pour émouvoir l'Europe, Amazon se change en Calimero

« Un portrait intime de Jeanne Moreau à travers des documents inédits », c’est ce que nous promet Gallimard qui fait paraître le 5 octobre prochain, Jean Moreau par Jeanne Moreau : textes de l’actrice, sa correspondance et des photographies de famille, de tournage et d’amitié. Créé en 2017 après le décès de la comédienne, le Fonds Jeanne Moreau pour le théâtre, le cinéma et l’enfance a ouvert ses archives et rendu possible la publication de cet ensemble de pièces jamais montré au public.