En décembre 2023, un premier Marché de la Poésie à Lille

Le Salon du livre et de la presse jeunesse déploie ses actions estivales du 28 juin au 28 juillet. Élaborés dans différents cadres, ces programmes se déroulent tout au long de l'été dans toute la France et les territoires ultramarins. Les initiatives poursuivent l’objectif essentiel du Salon : rendre le livre et la lecture plus accessibles à toutes et à tous, sans distinction. L'accès est libre et gratuit pour tous les publics.