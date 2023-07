Mémorial des victimes de l'esclavage : Léonora Miano au comité de pilotage

Après l'annonce de 2018, un premier appel à projets avait été passé en 2020, mais les ministères de la Culture et des Outremers n'avaient pas validé les propositions, et les associations participantes n'étaient pas plus satisfaites. Autrement dit, la conception du Mémorial s'engageait assez mal, comme le rappelle La 1ère.

Le 3 février 2022, une nouvelle convention est signée par les ministères, avec quatre associations : CM98 (le Comité Marche du 23 mai 1998), le Collectif d’histoire de La Réunion, l'association des professeurs d’histoire-géographie de Guyane et l'association de généalogie de Martinique.

Ces structures fourniront les 200.000 noms de victimes qui seront inscrits sur le mémorial du Jardin des Tuileries.

Un comité pour piloter

Afin d'éviter un fiasco semblable à celui du premier appel à projets, annulé faute de consensus sur les propositions, un comité de pilotage est mis en place autour du mémorial national des victimes de l'esclavage. Celui-ci est coprésidé par Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, et Serge Romana, professeur de médecine et président de la Fondation Esclavage et Réconciliation (FER).

Le comité compte 16 membres. Certains représentent des institutions et associations, comme Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Emmanuel Gordien, président de l'association CM98, ou encore Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France.

Six membres du comité le sont au titre des personnalités qualifiées. Parmi eux, Marie-Josée Alie-Monthieux, journaliste, écrivaine et chanteuse, autrice d'Elle & elle - Entre chienne et louve (avec Fred Alie, HC Éditions, 2009), d'Une semaine et un jour (HC Éditions, 2020) ou plus récemment d'Entretiens avec Aimé Césaire (HC Éditions, 2021).

Léonora Miano siège aussi au sein du comité : Prix Femina en 2013 pour La Saison de l'ombre (Grasset), elle a signé un grand nombre d'ouvrages, parus aux éditions L'Arche, Plon et Grasset. En 2015, elle publie Red in blue trilogie (L'Arche), qui « se lit comme trois actes ou volets d'une seule et même tragédie : celle de la Traite transatlantique et de son orchestration sur les terres subsahariennes », selon son éditeur.

Les deux autrices apparaissent aux côtés de la géographe Sonia Chane-Kune, le professeur de sciences politiques Johann Michel, l'historien Frédéric Régent et l'enseignant Dominique Sopo.

Photographie : Léonora Miano, en 2016, au Brésil (Valter Campanato/Agência Brasil, CC BY 3.0 br)