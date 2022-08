Île-de-France : Laurent Roturier reste directeur régional des affaires culturelles

En juin dernier, le tribunal du district de Kuibyshevsky, à Saint-Pétersbourg, a rendu son verdict : La fondation Sphere, plus importante ONG de défense des droits LGBT+ en Russie, sera dissoute, après une première décision dans ce sens exprimée le 21 avril de cette année. Pour justifier cette sentence, la justice russe a pointé la parution du livre, Mothers, Fathers and Kids from Dusk till Dawn (Mères, pères et enfants du crépuscule à l’aube), de Lawrence Schimel, illustré par Elina Braslina, et traduit en russe par Dmitry Kuzmin.