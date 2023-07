Un coucher de soleil dans les steppes : “Bienvenue au Kazakhstan !

Arrivés sains et saufs dans le petit aéroport d’Aktau. D’où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous ? Ce sont les questions qu’on nous pose pendant que l’on remonte nos vélos. On nous serre la main avant de prendre congé en nous glissant : « Bienvenue au Kazakhstan ! »

La journée n’est pas finie pourtant : il nous faut pédaler deux heures avant d’atteindre le centre-ville. Deux heures face au vent, notre premier coucher de soleil dans les steppes. Nous rencontrons déjà deux troupeaux de chevaux broutant, un troupeau de chameaux au galop sur les bords de la route !

Quelle entrée en matière.

Pour deux nuits, nous logeons chez Serizhan, un gars d’ici. Ismaïl, son neveu, vient nous chercher quand nous sommes en bas de l’immeuble. Il fait une drôle de tête en voyant nos vélos chargés… se gratte le menton. Il y a quatre étages à monter. Il appelle ses cousins, et nous voilà entourés de trois ados qui nous serrent la main tour à tour. En deux minutes, toute la troupe est dans l’appartement, monture y comprise !

« Comme ma femme est chez ses parents, nous explique Serizhan, il n’y a rien à manger ! » Il commande des kebabs sans attendre alors que nous sommes sous la douche. Tous sont très curieux. Nous discutons longtemps, heureux d’échanger sur nos cultures respectives… parfois, les deux jeunes fils se retirent pour continuer leur partie d’échecs, Serizhan empoigne sa dombra (guitare traditionnelle à deux cordes) et joue de cette musique rythmée qui semble pouvoir aller à l’infini. À certains moments, il chante. L’ambiance est celle d’un soir d’été.

Vers minuit, nous remarquons qu’il n’y a pas de chambre ni de lit, d’ailleurs ! Comme s’ils avaient remarqué notre questionnement, les garçons nous sourient, et disparaissent une minute. Ils reviennent les bras chargés de futons qu’ils déroulent sur le grand tapis du salon. C’est là que nous dormirons, les uns à côté des autres.

Le lendemain, nous rejoignons Ismaïl pour son cours d’anglais en tant qu’intervenants. Ou plutôt en tant que rockstars. Nous sommes assaillis de questions dès que nous passons la porte ! « You’re handsome, can I take a selfie with you ? » C’est une heure trente de discussions animées et de rires complices. Tous et toutes dépassent de loin leur professeur dans la maîtrise de la langue anglaise…

Dans le Manguistaou (région où nous sommes à présent), les villages sont très espacés, il y a donc des étapes de plus de 180 km. C’est la première fois depuis Paris que nous devrons avoir des réserves d’eau et de nourriture en conséquence. C’est notre première nuit dans les steppes, derrière une motte de terre pour se protéger du vent. On arrive à Zhanaozen où l’art de la générosité kazakh se déploie encore une fois sous nos yeux.

Le soir, assis en tailleur autour d’une table basse, nous dévorons avec Baurzhan, Marjan et leurs quatre enfants un poulet accompagné de shoubat (lait de chameau fermenté) dont Zoé raffole. Ici, héberger est un savoir-vivre, l’invité est roi ou reine. On nous fait sentir chez nous, et avec intelligence, on s’arrange pour qu’on se sente à l’aise. Le voyage semble être à leurs yeux une œuvre en soi, il semble être de leur devoir de nous venir en aide (jamais pourtant nous avons la sensation d’une obligation, la délicatesse l’emporte)… Sont-ce peut-être les restes d’une longue tradition nomade ? Agrémentés de la philosophie musulmane ? Tout semble l’indiquer, et eux-mêmes le soulignent d’un sourire franc et fier.

Nous partons pour une zone très peu peuplée, où les seuls points d’eau seront deux mosquées, deux tombeaux, lieux de pèlerinage musulmans. 5 à 7 jours dans les steppes !

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator