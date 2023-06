Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon : “La République retrouve la mémoire

« Missak Manouchian porte une part de notre grandeur », note le président de la République. Et de saluer la source d'inspiration pour la République du fait de sa bravoure, de son patriotisme et de son héroïsme tranquille. Les valeurs universelles incarnées par le groupe Manouchian, qui défendait une République basée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, sont au coeur de la décision de l’Élysée.

Et méritaient que l'on s'y attarde.

Missak Manouchian, enfin !

Il a fallu 80 années pour que la République retrouve la mémoire !

C’est enfin décidé ! Le grand résistant rescapé du génocide arménien, Franc-Tireur partisan communiste, poète et amoureux des valeurs de liberté de la Révolution française, entrera au Panthéon, le 21 février 2024. Cette date est le jour anniversaire de son exécution par les nazis, dans la clairière du mont Valérien, avec 21 de ses camarades, Espagnols, Italiens, juifs polonais et hongrois ; la résistante d’origine roumaine Olga Bancic ayant été, elle, décapitée en Allemagne, trois mois plus tard.

Mélinée, la femme de Missak, résistante elle aussi, l’accompagnera au Panthéon. Mélinée, à qui il écrivait, la veille de son exécution, qu’il mourrait « sans haine pour le peuple allemand ». Mélinée qu’il suppliait de « se marier et d’avoir un enfant », plus tard, quand la guerre serait finie. Parce que la vie l’aurait emporté.

Comment un tel homme a-t-il été aussi longtemps écarté des hommages de la Nation ? Y compris quand, il y a quelques années encore, le président Hollande faisait entrer quatre autres grands résistants au Panthéon, laissant Missak et Mélinée dans leur cimetière d’Ivry.

Je me souviens comment, il y a précisément 50 ans, je chantonnais, avec les vinyles de Léo Ferré, de Marc Ogeret ou Francesca Solleville, le poème bouleversant d'Aragon en hommage aux Manouchian. Et ce que ces artistes fondèrent alors en moi et chez bien d'autres jeunes de ces années 1970. Salut à Feu Chatterton ou HK qui le reprennent à leur manière aujourd'hui.

Je me souviens posséder, depuis cette époque, une reproduction de l’Affiche rouge, élaborée par les nazis pour isoler les résistants du groupe Manouchian en effrayant les Français, et d’avoir alors appris à entendre fraternité quand je lis le mot migrant.

Je me souviens de mon émotion quand Julien Lauprêtre, qui présida le Secours populaire français pendant plusieurs décennies, me racontait comment, alors qu’il avait été interpellé à 17 ans pour des actes de résistance dans les rues de l’Est parisien, il avait côtoyé en prison, durant quelques jours, Missak Manouchian. Le chef du réseau FTP-MOI venait d’être arrêté par la police, française, il n’est pas inutile de le rappeler.

Je me souviens de ma rencontre dans un café de Montparnasse avec Katia Guiragossian, petite-nièce du couple Manouchian, qui agit depuis des années, sans relâche, avec ferveur, pour que vive la mémoire de ses deux héros dont elle porte fièrement la mémoire. Et elle nous a ouvert le tiroir à photos de sa famille pour que l’album pour enfants que nous préparions soit le plus riche possible. Je pense à son bonheur au soir de ce 18 juin.

Je me souviens enfin de notre fierté, à Didier Daeninckx, Laurent Corvaisier, et moi-même, quand nous avons ouvert ce beau livre qui est bien plus qu’un documentaire, mais un véritable geste artistique, avec des volets de couleurs qui se déploient, comme si le rêve de liberté de Missak y prenait son envol sous les yeux des enfants d’aujourd’hui.

Peut-être que les lieux de mémoire, les livres, les poèmes et les images des peintres ont un pouvoir contre les ombres ténébreuses qui, toujours, planent.

Crédits photo © Archives Manouchian / Roger-Viollet