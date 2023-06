Art Spiegelman : "Un Holocauste plus gentil, plus doux et plus flou"

Cette femme dans le plus simple appareil, c’est sa mère morte dans la baignoire après qu’elle se soit suicidée... Face à ce nouvel exemple de pudibonderie des plus malvenues, Art Spiegelman a réagi non sans humour noir auprès du PEN America, en expliquant que les écoles voulaient à présent « un Holocauste plus gentil, plus doux et plus flou » à destination des plus jeunes.

Il ajoute : « En raison de la représentation (dans Maus) des Juifs en tant que souris, lorsqu’ils se déshabillaient, il y avait à peine le moyen de voir des organes génitaux. Et puis, quand j’ai découvert que c’était décrit comme une femme nue, et non une souris nue, j’ai réalisé que c’était à propos de la section du livre qui parle du suicide de ma mère. Chaque enfant doit avoir vu les seins d’une mère à un moment donné, même s’ils sont nourris au lait maternisé. »

L’ouvrage est devenu une référence pour les écoles aux États-Unis, en tant que support d’échanges autour des horreurs nazies.

L'Histoire se répète ?

Le dessinateur est par ailleurs formel : « J’ai lu le procès-verbal de la discussion du conseil scolaire (de McMinn) sur Maus, et la plupart des gens, cela ressort clairement du document, ne l'ont pas du tout lu. » Selon l’écrivain, le caractère « inconfortable » de cette histoire a également joué, tout en rappelant « que chaque personnage de l’oeuvre porte un masque d’animal », la rendant « un peu universelle. Il a un aspect de fable, de contes de fées, de bandes dessinées amusantes sur les animaux comme Donald Duck et, finalement, de fables d’Ésope. »

Art Spiegelman en profite pour rappeler que les premiers qui ont été poursuivis par les nazis « n’étaient même pas des Juifs, mais les “déviants sexuels” » : « Il s’agit d’une telle culture machiste, l’idée de “Je suis la race supérieure, je suis supérieur à vous, parce que les vies blanches comptent”. Et par conséquent, ce sont les personnes transgenres, les personnes queer de toutes sortes, qui ont été traquées. C’est là qu’ils ont concentré leur intention meurtrière dès leur arrivée au pouvoir. »

La droitisation de la France

L’interdiction des livres n’est ainsi, selon le dessinateur, pas la seule menace : « C’est si compliqué de vivre dans une pluralité, une démocratie quelconque, même si elle est imparfaite, et d’essayer d’équilibrer tous ces besoins et de prendre des décisions pour chacun. Il y a donc une volonté de faire simple. Et peut-être que le fascisme leur semble simple. Et cela est visiblement vers quoi nous nous dirigeons, de plus en plus. » Et de l’affirmer : « Et pas qu’en Amérique. C’est un phénomène mondial. »

L’auteur de Maus le soutient sans ambages : « Un parfum d’autoritarisme et même de fascisme est dans l’air en ce moment. Et ce dans beaucoup d’endroits ». Et de citer « des pays très démocratiques comme la France », où « la droite monte en flèche ».

Aux parents qui affirme que ce genre d’œuvres « culpabilisent » les enfants, il répond : « Ceux qui veulent protéger leurs enfants, en ne les culpabilisant pas parce que l’arrière-grand-père était un homme du Ku Klux Klan, ne préservent leurs progénitures de rien. Ce qui est formidable avec les livres lorsqu’ils entrent dans le programme scolaire, c’est qu’ils font l’objet de discussions. »

Art Spiegelman et Anne Frank censurés

Outre par le district scolaire du Tennessee, Maus a également été retiré des étagères, dans l’attente d’un examen, dans les écoles de Floride et du Texas, et son cas a été étudié dans au moins deux districts scolaires du Missouri cette année scolaire, par crainte que sa disponibilité aille à l’encontre d’une nouvelle loi de l’État. Cette dernière empêche une personne affiliée à une école de fournir aux mineurs du matériel « sexuellement explicite ». Dans un district, Wentzville, Maus a été retiré puis finalement remis sur les étagères. Dans un autre, Ritenour, il a été définitivement supprimé.

Actuellement, c’est un troisième district scolaire du Missouri qui « débat » de l’interdiction de Maus : un vote sera réalisé pour choisir de la censure ou non de l’ouvrage, toujours au nom de cette loi. Le titre est accompagné de La Servante écarlate de Margaret Atwood, illustré par Craig Thompson.

Une adaptation du Journal d'Anne Frank en livre graphique, signée Ari Folman et David Polonsky, a par ailleurs été retirée d'écoles du Texas et de Floride. L'ouvrage publié en 2017, s'est retrouvé dans la tourmente après qu'« un petit nombre » de militants passionnés ont fait pression pour que le livre soit retiré des écoles, le qualifiant de « pornographique » et même « d'antisémite », nous apprend la Jewish Telegraphic Agency.

Une oeuvre saluée

En septembre 2022, Art Spiegelman a reçu une récompense saluant l’ensemble de sa carrière aux États-Unis. Ce Lifetime Achievement Award lui a été décerné par Neil Gaiman.

Outre Maus, publié en France par Flammarion dans une traduction de Judith Ertel, Art Spiegelman a signé À l’ombre des tours mortes, traduit par Philippe Mikriammos chez Casterman ou encore Ouvre... je suis un chien !, chez Gallimard Jeunesse dans une traduction d’Anne Krief.

En recevant ce Lifetime Achievement Award, Art Spiegelman rejoint un palmarès d’artistes comme Isabel Allende, Annie Proulx, Judy Blume, Don DeLillo, Joan Didion, E.L. Doctorow, Stephen King ou encore Ursula K. Le Guin et Norman Mailer.

