La bibliothèque d'été de l'Académie Goncourt

Outre-Atlantique, la mort de Ian McGinty, auteur et dessinateur, à l'âge de 38 ans, a choqué toute une profession. Et rappelé combien la vie des artistes, qui font vivre et fonctionner toute une industrie, peut être compliquée, faite de salaires misérables et de conditions de travail déplorables. Autour du mot-dièse #ComicsBrokeMe (« La BD m'a tué »), les témoignages se multiplient.