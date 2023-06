ComicsBrokeMe, ou l'envers sombre de l'industrie de la BD

Ian McGinty n'avait que 38 ans. Diplômé de l'université d'art Savannah, en Géorgie, il avait notamment travaillé sur des séries tirées d'Adventure Time et Rick & Morty, ainsi que sur ses propres créations, comme Welcome To Showside et Glint, avec Samuel Sattin.

« Il nous manquera terriblement et laisse nos cœurs meurtris. On ne peut exprimer par les mots combien sa gentillesse était appréciée de tous. Nous t'aimons, Ian McGinty », a souligné la mère du défunt, Laura McGinty, sur Facebook.

Travail sans répit

Les manifestations de tristesse et les condoléances se sont multipliées sur les réseaux sociaux, mais ont bientôt fait place à des discussions portant sur les conditions de travail des artistes et auteurs. Kendra Wells, sur Twitter, rappelle ainsi : « Tous les messages sur Ian McGinty expliquent : “Il n'y avait pas plus gentil que lui, il m'a tellement aidé en tant que jeune auteur, il était si sympa et drôle”, puis, inévitablement : “Il travaillait tellement”. » Wells témoigne également : « Il travaillait plus que ce que j'aurais cru possible, un flot créatif sans interruption. »

Passionné par la bande dessinée, Ian McGinty ne comptait pas ses heures, bien malgré lui parfois. La propre mère du disparu acquiesce : « En tant que mère, je peux le confirmer », explique-t-elle en réponse à un message comparant l'industrie de la BD à un « hachoir à viande ». « Ian était un grand bosseur, talentueux et généreux. Merci de tout faire pour venir en aide à ceux qui travaillent dans cette industrie. »

Des conditions indignes

De la passion à l'exploitation, il n'y a qu'un pas, que l'industrie de la bande dessinée franchit allègrement, selon les témoignages. « Je pense que, de manière générale, chaque auteur de BD devrait manifester le plus bruyamment possible sur les dégâts physiques et mentaux causés par le travail dans des conditions d'exploitation capitaliste. Nous devrions tous le crier », affirme ainsi Shivana Sookdeo.

Sous le mot-dièse #ComicsBrokeMe (« La BD m'a tué »), les anecdotes et expériences se succèdent. « Il y a 10 ans, ma BD a remporté un Eisner Award [une des récompenses les plus cotées de la BD américaine, NdR]. Pourquoi n'ai-je pas publié de suite ? Eh bien, après la publication, mon coauteur et moi étions fauchés. Je suis retourné travailler dans une boulangerie », détaille David Lasky.

La précarité des conditions de travail et l'irrégularité des revenus versés aux créateurs reviennent constamment dans les conversations. Justin Giampaoli, scénariste, a présenté ses salaires tirés de la BD entre 2015 et 2021, pointant des fluctuations telles qu'un travail annexe — et lui-même bien rémunéré — est indispensable.

Un système complice ?

Cette discussion autour des conditions de travail et de subsistance imposées par l'édition n'est pas inédite. En 2020, #PublishingPaidMe, sur les réseaux sociaux, avait permis à des auteurs de constater les inégalités de salaires du secteur, doublées de pratiques discriminatoires envers certains créateurs.

En France, le mot-dièse #ComicsBrokeMe n'est d'ailleurs pas passé inaperçu, notamment des organisations d'auteurs engagées depuis longtemps dans la lutte pour un meilleur partage de la valeur. « Une lecture édifiante que ce hashtag, qui n’est pas sans rappeler le travail que le SNAC BD a commencé il y a deux ans sur les relations auteurs/éditeurs. Et toutes les alertes que les groupements d’auteurices font régulièrement », note ainsi Christelle Pécout sur Twitter.

Hasard de l'actualité, le mouvement autour de ce mot-dièse survient le jour même de l'annonce d'un accord entre Disney/Marvel et un auteur, ainsi que les ayants droit de trois autres créateurs. À l'origine de personnages comme Iron Man, Ant-Man et Captain Marvel, ils réclamaient une plus importante reconnaissance sur l'exploitation de ces derniers...

Photographie : illustration, Dessin de JC Menu, Les auteurs refont Mai 68 à Angoulême, FIBD 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)