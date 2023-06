BiblioQuête, la réalité augmentée au service de la lecture

3h14. C'est le temps moyen passé chaque jour devant un écran par les Français, toutes catégories d'âge confondues, selon le Baromètre « Les Français et la lecture » du Centre national du Livre, réalisé par l'institut Ipsos. En face, la lecture peine à tenir la cadence, avec 41 minutes seulement, en moyenne toujours.

Lecture et aventure

Les écrans seraient-ils donc les ennemis jurés de la lecture et de la littérature ? Pas nécessairement, selon le studio de production Small Creative, fondé en 2020 par Vincent Guttmann, Voyelle Acker et Jean Dellac. Spécialiste des dispositifs utilisant les technologies de réalités virtuelle ou augmentée et autres expériences vidéo, la société propose en 2022 BiblioQuête.

« [C]ollection de parcours en réalité augmentée qui incitent les enfants à la lecture », BiblioQuête s'appuie sur cette technologie pour faire apparaitre, à travers l'écran, des éléments de décors et les personnages d'un récit littéraire.

On découvre l’univers imaginaire d’un auteur jeunesse. Il nous raconte les livres qui l’ont marqué quand il était enfant. Leurs personnages et leurs paysages s’animent tout autour de nous. Dans la bibliothèque où l’on se trouve, une forêt se met à pousser, de la neige tombe du plafond, et des créatures sortent même des pages des livres. La voix de l’auteur nous accompagne dans cette quête insolite, de livres en livres. Quand on a terminé, on a envie de continuer l’aventure en lisant, tout simplement ! – Small Creative

Projet écrit et réalisé par Andrés Jarach et Gordon, BiblioQuête invite des auteurs et illustrateurs jeunesse à chaque épisode, en guise de guides. Pour le premier, Timothée de Fombelle s'était prêté au jeu, dans un univers dessiné par Olivier Tallec. Il emmène les lecteurs à la découverte de Michel Strogoff, de Jules Verne, de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, de La chèvre de monsieur Seguin d'Alphonse Daudet et du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas...

Application gratuite

Intégré au StoryLab de France Télévisions, qui promeut l'innovation narrative, BiblioQuête se présente sous la forme d'une application gratuite, disponible sur iOS et Android.

« Il est important que France Télévisions se positionne sur la proposition de programmes jeunesse immersifs et innovants, notamment sur des enjeux aussi fondamentaux que la lecture et la découverte du livre », explique Jeanne Marchalot, responsable de France tv StoryLab. Soulignons par ailleurs certaines affinités entre le studio et France TV, puisque Voyelle Acker, cofondatrice, fut responsable à la direction des Nouvelles Écritures de france.tv.

Chaque parcours dure entre 30 et 45 minutes, avec comme public visé les enfants de 8 à 12 ans. L'expérience peut se vivre seule ou à deux.

Diffusion dans les bibliothèques

La coproduction de BiblioQuête est assurée par Red Corner et France Télévisions, avec un soutien de la Mairie de Paris, du CNC et de la Procirep. L'initiative vient de recevoir un nouveau coup de pouce, et non des moindres, en se distinguant dans la catégorie « Numérisation de l’architecture et du patrimoine numérique » de l'appel à projets France 2030, porté par le secrétaire général pour l’investissement, Bruno Bonnell et la ministre de la Culture - pour le volet concernant son secteur.

Moi qui suis fascinée par comment essayer de trouver de nouveaux outils pour amener les enfants vers la lecture, alors qu’ils ont l’habitude de plus en plus des écrans, c’est aussi un projet assez inspirant. – Rima Abdul Malak, le 1er juin 2023

À ce titre, BiblioQuête recevra une aide financière de l'État, pour assurer une diffusion de l’œuvre dans des réseaux de médiathèques partenaires, à commencer par le réseau 3M - Montpellier Métropole Méditerranée. Si BiblioQuête peut se vivre chez soi, Small Creative envisageait dès l'origine une expérience vécue dans les bibliothèques, lieux du livre par excellence.

À terme, l'expérience immersive devrait se retrouver dans une dizaine de réseaux, dont celui des bibliothèques de Paris, avant une diffusion nationale. D'autres épisodes doivent aussi être développés prochainement, ainsi que des dispositifs de médiation, afin de renforcer le relais entre BiblioQuête et la lecture des ouvrages mis en scène, ou d'autres titres.

Photographies : BiblioQuête, via France TV Lab