Mutations et évolutions de la librairie en Italie

La librairie, premier canal de vente de livres en 2021, champagne. Ou Lambrusco, c'est selon. La part de marché a augmenté pour atteindre 53,2 %, quand le commerce en ligne représente 42,2 % de parts de marché, et que la grande distribution recule à 4,6 %.

Une enquête de Mondadori Retail, le réseau des librairies de Mondadori, abonde : plus de 9 personnes sur 10 optent pour les établissements physiques, avec une très légère fluctuation entre les chiffres italiens (93,2 %) et ceux de Milan (89 %).

Interviewé par Il Libraio, Alberto Ottieri, nouveau président de la Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, se dit confiant quant à la dynamique des librairies italiennes : « Après la forte augmentation des achats en ligne au cours des derniers mois, le déclin du commerce électronique n’affecte pas seulement le monde du livre, mais tous les secteurs. C’est une tendance au niveau européen et au-delà. Les gens, après être restés longtemps à l’intérieur, ont retrouvé l’envie de sortir de chez eux et d’acheter dans des magasins physiques. Dans ce contexte, les librairies profitent d'une période propice. (...) Pour ces activités, je vois un bel avenir. »

Librairies et réseaux sociaux

Les réseaux sociaux représentent un élément de nouveauté pour ces dernières années. Les librairies commencent en effet à développer une activité en ligne significative. Selon Alberto Ottieri, « depuis quelques années, les réseaux sociaux représentent une opportunité importante de dialogue avec les clients et offrent la possibilité de créer de véritables communautés de lecteurs ». Le président de l’école pour libraires suggère également de dater ce phénomène au moins à 2019 : « La pandémie a accéléré de nombreux processus qui étaient déjà en place. »

Carmine Perna, PDG de Mondadori Retail S.p.A, réfléchit aux aspects innovants des activités de Mondadori, de la présence récente sur Tiktok à la rénovation des librairies, dans lesquelles des espaces dédiés aux bandes dessinées et aux mangas ont été installés : « L’activité sur les réseaux sociaux s’est beaucoup développée, et s’est également ouverte à TikTok. Quant à l’expérience “Just Comics”, elle a débuté en juin 2020 à Milan, où un étage de la librairie historique Rizzoli Galleria, dans la Galleria Vittorio Emanuele II, a été transformé en magasin de bandes dessinées. »

Et d'ajouter : « Nous avons ensuite repris le format dans toute l’Italie. Dans un avenir proche, nous travaillerons au développement du site Mondadoristore.it, qui a plus de vingt ans d’histoire derrière lui : nous voulons également améliorer l’expérience de nos clients en ligne. »

Le problème des loyers

Cependant, certains problèmes historiques affectant les librairies italiennes demeurent, tels que le coût des loyers, exacerbé par les récentes crises du papier et de l’énergie. Selon Carmine Perna, « la situation des loyers reste difficile, car ils représentent l’un des principaux coûts pour les librairies. Je crois qu’il est nécessaire de travailler à leur baisse, en particulier dans les centres historiques. »

Il précise ensuite que ce problème est typiquement italien : « En effet, à l’étranger, les librairies au cœur des villes restent nombreuses : en Italie, en revanche, si l’on n’agit pas rapidement, elles seront de moins en moins nombreuses chaque année. »

Milan, ville d’édition et de librairies

Milan est une ville emblématique, dans un sens positif, du tissu dynamique des librairies en Italie. Nous verrons que, d’une part, les librairies de chaînes se transforment, réduisant leur surface et se concentrant sur le livre ; de l’autre, les librairies indépendantes naissent et renaissent, en se concentrent surtout sur l’animation de la vie sociale et citoyenne.

Pour Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, « l’ouverture d’une nouvelle librairie Mondadori dans le centre de Milan, une ville qui, selon 93 % de ses habitants (…) a fait de l’édition l’un de ses moteurs de développement économique et culturel, n’est pas seulement une nouvelle réconfortante, mais un signe de la direction que prend l’industrie italienne du livre ».

La nouvelle librairie Mondadori de Piazza Duomo

En mars 2023, la nouvelle librairie Mondadori Duomo a été inaugurée, quittant Via Dogana 2 et se déplaçant sur le côté sud de la Piazza Duomo, la place principale de la capitale lombarde. Dotée d’une superficie totale de 1300 m2, elle dispose de deux entrées et contient environ 100.000 volumes et 30.000 titres. Elle propose également 8000 histoires pour enfants et adolescents et 5000 mangas et bandes dessinées.

Selon Carmine Perna, cette librairie est exemplaire d’un nouveau concept de librairie, qui a mûri ces dernières années : « L’ancien emplacement, un mégastore, est le fruit d’un concept lié à une phase historique antérieure, dans laquelle le livre n’était pas le protagoniste absolu. Dans les nouvelles librairies, en revanche, l’accent est mis sur le livre, ainsi que sur les libraires et les besoins des lecteurs de tous âges (…). » La nouvelle boutique s’adresse à un public « le plus large possible ». Des salles seront consacrées aux mangas, aux ebooks et aux livres audio.

Un nouveau modèle pour les chaînes

Le nombre de points de vente faisant partie du réseau Mondadori Retail est en constante évolution : « au 31 décembre 2022, nous sommes à 535 magasins, dont 41 en gestion directe et le reste en franchise », précise Carmine Perna. Et les ouvertures se multiplient : « Si, en 2022, nous avons ouvert quatre nouveaux points de vente directs, en 2023, ils seront au moins huit, et nous atteindrons plus de 30 nouveaux points de vente en incluant les librairies franchisées. »

Les nouvelles librairies de Mondadori se développent en adhérant à un modèle qui place le livre au centre : « Nous avons décidé de nous concentrer sur notre cœur de métier, à savoir le livre. Nous nous sommes également inspirés des librairies hors d’Italie, qui ont déjà vu leur surface diminuer », conclut Carmine Perna.

Par ailleurs, selon le communiqué de presse relatif à l’approbation par le conseil d’administration de Segrate des résultats au 31 décembre, la zone de vente au détail de Mondadori a enregistré une augmentation de 15,3 millions € (+8,8 %) par rapport à 2021.

Des librairies d’occasion…

À Milan, il existe également des chaînes de librairies d’occasion, comme le réseau Il Libraccio. Un magasin, le dixième de cette chaîne à Milan, a ouvert ses portes le 10 avril à Viale Stelvio. La nouvelle librairie Libraccio a une superficie d’environ 200 mètres carrés et est répartie sur sept vitrines. L’offre comprend plus de 30.000 titres, neufs ou d’occasion.

Il s’agit du 60e point de vente du réseau Il Libraccio en Italie. Ce magasin milanais entretient une relation importante avec le territoire, comme beaucoup de librairies indépendantes. Ainsi, Edoardo Scioscia, directeur général et l’un des associés fondateurs de Libraccio, déclare à Il libraio : « Notre objectif est de faire partie intégrante du tissu social et culturel de la ville et de ses quartiers. (…) Nous voulons offrir aux citoyens non seulement une librairie, mais aussi un véritable lieu de rencontre. »

… aux livres en herboristerie

Quant à la naissance de librairies indépendantes à Milan, il s’agit souvent d’une renaissance, dans le sens où ces librairies sont forcées de fermer en raison de loyers élevés, mais rouvrent rapidement dans un nouvel emplacement. Par exemple, après la fermeture d’Isola Libri (ouverte en 2012) pour cause de loyers élevés, Scamamù a ouvert dans le quartier de Dergano. Elle propose un espace vendant des livres pour enfants et adultes, mais aussi une ludothèque et des cours d’italien pour étrangers.

Elena Fasoli, une des libraires, explique au Libraio que l’activité « ne sera pas seulement commerciale, mais aussi et surtout sociale » .

Enfin, le 6 mai à Milan a été inauguré dans le quartier de Maggiolina, « Io e gli Altri. Book Corner », un espace de vente de livres à l’intérieur de l’historique Erboristeria Madre Terra. Dirigé par Alberto Ibba, consultant chez Feltrinelli, le book corner vise à créer dans le quartier « un lieu de rencontre, d’échange de connaissances et de beauté ».

Alberto Ibba poursuit : « Nous commencerons par une sélection de maisons d’édition indépendantes qui, au fil des ans, malgré les difficultés du secteur, se sont imposées par le sérieux et la qualité de leurs propositions. (...) Ce sera un lieu que nous essaierons d’animer avec des événements, des lectures et des spectacles musicaux. »

