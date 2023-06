La maison de Pierre Loti ouvrira en 2025

Les projets de restauration de la maison familialle située au 141 rue Pierre Loti à Rochefort (département de la Charente-Maritime) sont suivis et soutenus par les services patrimoniaux de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qui assurent le contrôle scientifique et technique. L'objectif final est de ramener la maison à son état d'origine en 1923, opération facilitée par l'abondante documentation de l'époque – documents écrits et photographiques.

La restauration du site et des milliers d'objets qui s'y trouvaient, a été entreprise pour éviter les risques d'effondrements, du fait d'une réelle vetusté. Selon David Bodin, directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort, « on en est à un peu plus de la moitié des travaux ». Et il poursuit : « On a créé des fondations de toutes pièces, parce que cette maison comme pas mal d'hôtels particuliers à Rochefort reposait sur le sol. »

Des voyages, des décors, des écrits

Au XIXe siècle, Pierre Loti était un arpenteur des lointains, à l'instar de son amie Sarah Bernhardt. Il est parti en Polynésie, au Japon, en Chine, au Cambodge, en Inde, en Perse, dans l'Empire ottoman, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, au Monténégro, à Obock, aux États-Unis, à Séoul et à Mascate, entre autres destinations.

Dans sa maison familiale, il recréait les atmosphères des lieux parcourus, explique Alain Quella-Villéger Agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de Pierre Loti. Entre ces murs sont alors conservés des souvenirs de son expédition à Pékin en tant qu'officier de marine. Ce vécu se reflète peut-être dans la reconstitution de la « salle chinoise », en échot à l'ouvrage Derniers jours de Pékin (Culturea, 2022), publié en 1902 aux éditions Calmann-Lévy.

Il y explique ce qu'il a vu dans la capitale chinoise lors de l'intervention des forces coalisées de huit pays occidentaux en 1900 pour réprimer l'insurrection des « Boxers », une société secrète hostiles à la dynastie des Qing (1644 à 1912), puis anti-occidentales.

Cette salle, autrefois disparue, est ainsi recréée. En effet, « grace à un dégât des eaux sur un mur mitoyen, l'architecte a découvert tout le marquage des anciennes poutraisons de la salle chinoise » raconte David Baudin.

On peut également souligner l'importance de l'Orient dès le XIXe siècle dans sa vie. En 1894, il entame un excursion privée vers la Terre Sainte puis à travers le Proche et le Moyen-Orient. Ainsi, sur le site, les curieux découvrirons une pièce ressemblant à une mosquée au-dessus de la salle Renaissance. De ce périple, découlèrent en 1895 les romans : Le Désert (La Gibecière à Mots, 2020), Jérusalem (SHS Editions, 2023) et La Galilée en 1996 (La Gibecière à Mots, 2020), aux édition Calmann-Lévy.

Plus qu'une simple maison, « c'est la vie de Pierre Loti que l'on traverse ici » disait l'ancien guide Maxime Lonlas en 2018.

Crédits photo : Pierre Loti, domaine public